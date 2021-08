Übung der Armee kann den Verkehr in Emmen beeinflussen

Emmen Übung der Armee kann den Verkehr lokal beeinflussen Eine Mobilmachungsübung durch der Armee kann zu temporärem Mehrverkehr, lokalen Verkehrsbehinderungen und Lärmentwicklung führen. In der Zentralschweiz besonders betroffen ist die Region Emmen. 20.08.2021, 09.10 Uhr

Am 23. und 24. August führt die Armee in drei Regionen der Schweiz eine grosse Übung zur Mobilmachung durch. Wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsshutz und Sport (VBS) mitteilt, werden dabei die Zusammenarbeit und Abläufe der Formationen aus der Luftwaffe (LW), den Armeelogistikzentren (ALC) und den Mobilmachungsplätzen (Mob PI) in der Praxis getestet, um allfälligen Optimierungsbedarf zu erkennen.