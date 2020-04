Emmen: Verkehrsbehinderungen wegen nächtlichen Arbeiten auf der Autobahn A2 Auf dem Abschnitt der Autobahn A2 zwischen Riffigwald und der Verzweigung Rotsee wird ab dem 3. Mai der Deckbelag ersetzt. Die Arbeiten werden nachts ausgeführt. 24.04.2020, 09.50 Uhr

(fmü) Die Bauarbeiten auf der A2 bei Emmen starten in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai 2020. Nebst dem Ersatz des Deckbelags werden die nicht mehr in Betrieb stehenden Beleuchtungskandelaber zurückgebaut und die Kontrollschachtabdeckungen für die Entwässerung ersetzt, heisst es in einer Mitteilung des Bundesamt für Strassen Astra.