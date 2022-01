Emmenbrücke: Frau zusammengeschlagen und schwer verletzt

Emmenbrücke 50-jährige Frau zusammengeschlagen und schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen Am Samstagabend wurde in Emmenbrücke eine Frau von zwei Männern angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei sucht Personen, die den Angriff beobachtet haben und Angaben zu den Tätern machen können. 31.01.2022, 15.52 Uhr

Bei der Unterführung (oben im Bild) wurde die Frau von zwei Unbekannten angegriffen. Screenshot: Google Maps

Am Samstag, 29. Januar, um 23.30 Uhr, wurde in Emmenbrücke eine 50-jährige Frau von unbekannten Männern zusammengeschlagen. Sie war auf dem Heimweg von Rothenburg Dorf in Richtung Mühlematt gewesen, als sie kurz vor der Unterführung beim Bahnhof Rothenburg Dorf von zwei Männern angegriffen wurde. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, stellten die Täter keine Forderungen und sprachen nicht mit dem Opfer.