Emmenbrücke Alles hausgemacht und ein offener Saal: Neue Pächterin wagt sich ans Gasthaus Adler Der über 100-jährige «Adler» in Emmenbrücke machte in den letzten Jahren durch ständige Pächterwechsel auf sich aufmerksam. Nun hat eine Gastro-Newcomerin übernommen. Beatrice Vogel 07.10.2021, 18.30 Uhr

Nur eine Handvoll Gäste sitzt an diesem Donnerstagmittag in der Gaststube im «Adler». Kein Wunder: Hat doch das 110 Jahre alte Gasthaus an der Gerliswilstrasse 78 in Emmenbrücke an diesem Tag erst wieder still eröffnet – nachdem es fast ein Jahr geschlossen war. Zuerst behördenverordnet, danach wurde gar nicht erst wieder geöffnet: Der Pächter warf nach nur einem halben Jahr das Handtuch. Nun ist wieder Leben eingekehrt und am frühen Nachmittag trudeln weitere Gäste ein.

Gastgeberin Gabriela Niederberger am Eröffnungstag im Gasthaus Adler.

Bild: Pius Amrein (Emmenrücke, 7. Oktober 2021)

Neue Pächterin ist Gabriela Niederberger. Sie hat bewusst keine grosse Eröffnung aufgezogen: «Das Küchenteam muss sich noch einspielen.» Dieses sei nämlich erst seit ein paar Wochen komplett. Vorerst ist der «Adler» nur von Donnerstag bis Samstag geöffnet, dafür ab 11 Uhr durchgehend. Auch wenn das Küchenteam sich noch finden muss: Speisen gibt es natürlich bereits. Darunter einfache, traditionelle Gerichte, aber auch Exotischeres: Aktuell etwa Schweineschnitzel mit Bratkartoffeln, Kürbissuppe, Randensalat mit gebackenem Ziegenkäse sowie Pilzrisotto mit Luganighetti. «Vom Nussgipfel bis zu den Luganighetti – Tessinerwürsten – ist alles hausgemacht», betont Niederberger. Die Zutaten sind saisonal und regional.

Von der Hochschule in die Beiz

Niederberger ist neu in der Gastronomie. Deshalb war ihr wichtig, erfahrenes Fachpersonal im Team zu haben. Ihre rechte Hand ist Sara Stalder, die in Luzern seiner Zeit im «La Fourmi» tätig war und später den «Schützengarten» im Bruchquartier betrieben hat. Stalder ist aus Emmenbrücke und hat auch schon im «Adler» im Service ausgeholfen. Als zweite rechte Hand konnte Leonardo Aquilino, einst Besitzer des «Punto Giusto» in Luzern, gewonnen werden.

Gabriela Niederberger war zuvor lange an der Hochschule Luzern tätig. Dort war die in Luzern wohnhafte Nidwaldnerin unter anderem Ansprechperson für Hausdienst und Mensa, organisierte Events und die Logistik. Als sie in unserer Zeitung las, dass der «Adler» frei wird, beschloss die 51-Jährige, sich neu zu orientieren. «Ich hatte schon länger den Traum von einem Kulturraum mit Gastronomie.»

Der «Adler»-Saal spielt denn auch eine grosse Rolle im Konzept. «Ich will hier Konzerte, Lesungen, politische Veranstaltungen, aber auch Tanzabende oder Jassturniere ermöglichen.» Man kann den Saal auch privat buchen. «Am liebsten ist mir aber, wenn Leute mit Ideen für Anlässe auf mich zukommen, die für alle offen sind.» Neu ist zudem: Wenn das Restaurant geöffnet hat, ist auch der Saal offen. Hier kann man sich treffen zu Kaffee und Kuchen, einen Jass klopfen oder eine Sitzung abhalten. Niederberger:

«Der ‹Adler› soll eine richtige Quartierbeiz sein, ein Treffpunkt für alle.»

Nach den vielen Pächterwechseln ist dies dem Quartier zu wünschen. Gabriela Niederberger will das Gasthaus auch weiterbetreiben, nachdem dereinst die Renovation im Rahmen des Bebauungsplans Sonne abgeschlossen ist. Noch offen ist, was mit dem Saal geschieht – der Anbau könnte durch Wohnungen ersetzt werden. Niederberger sagt deshalb: «Mein Ziel ist, den Saal so gut zu bespielen, dass er unverzichtbar wird.»

