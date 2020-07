Emmenbrücke: Angetrunkener Chauffeur auf der A2 von der Polizei gestoppt Die Luzerner Polizei hat auf der Autobahn A2 in Emmenbrücke den Chauffeur eines Sattelschleppers kontrolliert. Eine Atemalkoholprobe beim Mann aus Litauen ergab einen Wert von 0,98 Promille.

28.07.2020, 12.02 Uhr

(zim) Am Dienstag, 7.45 Uhr, hielt die Luzerner Polizei ein Sattelschlepper aus Litauen, welches auf der Autobahn A2 in Richtung Süden fuhr, zur Kontrolle an. Anlässlich dieser Kontrolle wurde beim 68-jährigen Chauffeur Atemalkohol festgestellt, wie die Staatsanwaltschaft Luzern mitteilt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille.