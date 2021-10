Emmenbrücke Anwohner und Anwohnerinnen sind enttäuscht über kurze 30er-Zone Auf der Erlenstrasse wurde das Tempo reduziert. Dafür haben Anwohnende jahrelang gekämpft. Doch manche sind verärgert – denn das neue Tempolimit gilt nicht für die ganze Strasse. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Emmen hat im Sommer auf der Erlenstrasse eine Tempo-30-Zone eingeführt, um die Lärmbelastung durch den Verkehr zu reduzieren. Darüber freuen sich viele im Quartier, die sich jahre- und teils gar jahrzehntelang unter anderem mittels Petitionen für eine Temporeduktion eingesetzt haben. Allerdings: Tempo 30 gilt neu nur im unteren Abschnitt der Strasse zwischen Sprengi und Erlenmatte. Im oberen Abschnitt ab der Erlenkapelle bis Wolfisbüel gilt nach wie vor Tempo 50.

Kanton ist gegen Tempo 40

Die Gemeinde Emmen wollte eigentlich auf dem oberen Abschnitt – wie ebenfalls von einer Petition gefordert – Tempo 40 signalisieren. So hatte sie es im Dezember 2019 im Kantonsblatt ausgeschrieben. Doch der Kanton Luzern reichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde dagegen ein. Zum Grund äussert sich der Kanton auf Anfrage wie folgt:

«Das diesbezügliche Gutachten kam zum Ergebnis, dass keine der im Strassenverkehrsrecht genannten zwingenden Gründe erfüllt sind, die es erlauben, die Höchstgeschwindigkeit auf 40 Kilometer pro Stunde herabzusetzen.»

Solche Gründe wären etwa die Verminderung von besonderen Gefahren, die Reduktion einer übermässigen Umweltbelastung oder die Verbesserung des Verkehrsablaufs.

Im oberen Teil der Erlenstrasse – hier bei der Bushaltestelle Neuhof – gilt weiterhin Tempo 50. Pius Amrein (Emmenbrücke, 11. Januar 2020)

Dass nach wie vor Tempo 50 gilt, enttäuscht im Erlenquartier. Es könne doch nicht sein, dass auf derselben Strasse die gleichen Fahrzeuge einige hundert Meter weiter unten eine 30er-Zone auslösen, oben jedoch nicht, schreibt Anwohner Jürg Looser im Namen von 553 Petitionären und Petitionärinnen an unsere Zeitung. Schliesslich sei die Temporeduktion versprochen worden.

Viel weniger Verkehr im oberen Teil der Strasse

Tempo 40 erlaubt der Kanton also nicht. Dann soll es halt ebenfalls Tempo 30 sein, findet Jürg Looser. Doch auch das sei nicht möglich, führt der Emmer Baudirektor Josef Schmidli (CVP) auf Anfrage aus:

«Weder durch Lärmbelastung noch durch Sicherheitsaspekte ist Tempo 30 oberhalb der Erlenkapelle gerechtfertigt und deshalb auch nicht bewilligungsfähig.»

Da es sich um eine Erschliessungsstrasse handle, gebe es im oberen Teil viel weniger Verkehr. Entsprechend sei die Lärmbelastung relativ klein. Im unteren Abschnitt habe ein Gutachten klaren Lärmsanierungsbedarf ausgewiesen, weshalb dort eine Temporeduktion möglich war.

Die Verkehrszahlen im Gutachten veranschaulichen dies: Auf Höhe Erlenstrasse 14 verkehren im Schnitt rund 6400 Autos pro Tag. Bei der Erlenstrasse 45, am oberen Ende der neuen 30er-Zone, liegt der durchschnittliche Tagesverkehr noch bei rund 5600 Autos. Die Verkehrsmenge nimmt also in Richtung Siedlungsrand ab. «Am westlichen Ende von Wolfisbüel beträgt die Verkehrsmenge noch durchschnittlich 1900 Autos pro Tag», so Schmidli. Zu wenig, um Tempo 30 zu rechtfertigen.

Durchgangsverkehr könnte abnehmen

Josef Schmidli hat dennoch Verständnis für die Petitionäre und beteuert:

«Wir wären ihrem Anliegen gern entgegengekommen.»

Juristische Abklärungen hätten aber gezeigt, dass die Gemeinde in einem Gerichtsverfahren klar unterliegen würde. Eine Temporeduktion wird es an der oberen Erlenstrasse also nicht geben. Das Quartier kann jedoch hoffen, dass mit der 30er-Zone der Durchgangsverkehr grundsätzlich abnimmt. Laut Schmidli wird die Gemeinde die Entwicklung beobachten und allenfalls Massnahmen ableiten.

Übrigens gab es im Erlenquartier auch eine Petition, welche die Beibehaltung von Tempo 50 für die gesamte Erlenstrasse forderte. Laut Reto Bieri, Präsident des Quartiervereins Erlen-Neuhof, handelt es sich bei den Vertretern dieser Meinung aber um eine Minderheit.

«Die meisten Mitglieder des Quartiervereins wünschen sich nach wie vor eine Verlangsamung des Verkehrs.»

