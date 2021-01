Emmenbrücke Auffahrkollision zwischen drei Fahrzeugen – zwei Personen verletzt Auf der Neuenkirchstrasse in Emmenbrücke ereignete sich am Freitag eine massive Auffahrkollision zwischen drei Autos. Zwei Personen verletzten sich beim Unfall und wurden ins Spital gefahren. 25.01.2021, 09.38 Uhr

ZBei diesem Unfall mussten zeei Personen mussten ins Spital gefahren werden. Bilder: Luzerner Polizei

(pw) Am Freitag, 22. Januar, kurz vor 17 Uhr, fuhr eine Autolenkerin auf der Neuenkirchstrasse von Neuenkirch Richtung Emmenbrücke. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung vom Montag schreibt, beabsichtigte sie beim Weiler «Holz» nach links abzubiegen und hielt ihr Auto aufrund des Gegenverkehrs an. Der nachfolgende Lieferwagenlenker stoppte sein Fahrzeug ebenfalls. Die hinter dem Lieferwagen fahrende Autolenkerin konnte ihr Fahrzeug nicht anhalten und prallte massiv gegen das Heck des Lieferwagens, welcher durch den Anprall in das Vorderfahrzeug geschoben wurde.