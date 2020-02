Emmenbrücke: Autolenker mit verschneiten Scheiben und unter Drogeneinfluss unterwegs Die Luzerner Polizei hat am Donnerstagmorgen in Emmenbrücke einen Autolenker angehalten, der nur mit einem Guckloch an der Frontscheibe unterwegs war. Zudem zeigte ein Drogenschnelltest ein positives Ergebnis. 27.02.2020, 15.06 Uhr

So war der Lenker unterwegs. Bild: Luzerner Polizei

(fmü) Der Autolenker fiel einer Patrouille der Luzerner Polizei in Emmenbrücke am Donnerstagmorgen um 8.15 Uhr auf. Das Fahrzeug wurde angehalten und der Lenker kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis, wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Der 32-jährige Brasilianer musste sich einer Blut- und Urinentnahme unterziehen. Zudem wurde sein Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde sichergestellt. Er wird an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.