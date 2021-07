Emmenbrücke Einschränkungen wegen Bauarbeiten am Bahnhof Die SBB baut den Bahnhof in Emmenbrücke um, damit Reisende ab Herbst 2021 hindernisfrei zu den Zügen gelangen können. Das führt in den Monaten Juli–Oktober zu grösseren Einschränkungen für Reisende. 06.07.2021, 15.10 Uhr

Der Bahnhof Emmenbrücke. Dominik Wunderli (Luzern, 31. Mai 2021)

Am 9. Juli 2021 wird am Bahnhof Emmenbrücke das Perron Gleis 1, das seit Ende April 2021 umgebaut wurde, wieder in Betrieb genommen. Ab dann wird stufenfreies Ein- und Aussteigen auf diesem Perron möglich sein, wie die SBB in einer Mitteilung schreibt.