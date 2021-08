Emmenbrücke: Eine Person verletzt sich nach Brand in Wohnung

Emmenbrücke Brand in Wohnung: Eine Person verletzt Nach einem Wohnungsbrand in Emmenbrücke musste am Sonntagabend eine Person hospitalisiert werden. Die Brandursache ist noch unklar. 30.08.2021, 07.10 Uhr

Die Feuerwehr Emmen konnte den Brand in der Wohnung an der Gerliswilstrasse rasch löschen. Eine Person wurde aus der Wohnung geborgen und durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Mehrere Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten während des Löscheinsatzes das Haus vorübergehend verlassen, konnten aber noch in der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Luzerner Polizei war ursprünglich wegen einem psychischen Notfall in der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke ausgerückt, heisst es weiter. Vor Ort sah die Patrouille in einer Wohnung die Rauchentwicklung und bot deshalb weitere Polizeikräfte, die Feuerwehr Emmen mit 60 Feuerwehrleuten sowie drei Teams des Rettungsdienst auf.

Die Brandursache wird von den Brandermittlern der Luzerner Polizei derzeit abgeklärt, der entstandene Sachschaden kann in der Höhe noch nicht beziffert werden. (fmü)