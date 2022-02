Entlang der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke wird's grüner

Emmenbrücke Entlang der Gerliswilstrasse wird's grüner – zumindest vorübergehend Die Umgebungsgestaltung der Überbauung Stadtgarten lässt seit deren Fertigstellung vor vier Jahren zu wünschen übrig. Die Gründe dafür sind aber nicht bei der Bauherrin zu suchen. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

So soll es an der Gerliswilstrasse demnächst aussehen. Visualisierung: PD

Stadtgarten – so heisst der markante, langgezogene Bau des Architektenteams Romano & Christen an der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke. Wie ein Garten sieht die Umgebung seit der Fertigstellung 2018 aber nicht gerade aus. Es gebe zu viele Asphalt- und Kiesflächen, die Grünfläche auf der Rückseite des Gebäudes sei überwuchert und gebe ein schäbiges Bild ab: So kritisierten Emmer Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte die Gestaltung an der Dezembersitzung.