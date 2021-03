Emmenbrücke Fahrzeug war nicht betriebssicher: Polizei stoppt Lastwagenchauffeur ohne Führerausweis Die Polizei hat in Emmenbrücke einen Sattelschlepper aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug wies gleich mehrere Mängel auf. 23.03.2021, 17.47 Uhr

(jus) Am Dienstagvormittag kontrollierte die Luzerner Polizei in Emmenbrücke ein Sattelmotorfahrzeug. Dabei stellte sie fest, dass die in der Schweiz immatrikulierte Fahrzeugkombination mehrere, teils gravierende Mängel aufwies. Gemäss Mitteilung der Luzerner Polizei waren mehrere Reifen abgelaufen und Mängel an der Brems- und Lenkanlage vorhanden.