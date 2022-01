Emmenbrücke Fussgängerin nach Kollision mit Auto verletzt – Polizei sucht Zeugen In Emmenbrücke ereignete sich an der Haldenstrasse ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einer Fussgängerin – diese wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. 20.01.2022, 14.46 Uhr

Am Mittwoch, 19. Januar, kurz vor 12 Uhr fuhr ein Linienbus auf der Haldenstrasse in Emmenbrücke in Richtung Erlen. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, hielt der Bus bei der Haltestelle «Alp» und eine Frau stieg aus. Sie überquerte hinter dem Bus die Strasse und dabei kam es zu einer Kollision mit einem ebenfalls in Richtung Erlen fahrenden Personenwagen. Die Fussgängerin verletzte sich beim Unfall und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.