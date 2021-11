Emmenbrücke Heftige Frontalkollision fordert einen Verletzten Nach einem Zusammenstoss zweier Autos in Emmenbrücke musste eine Person mit dem Rettungsdienst in ein Spital überführt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 30’000 Franken. 30.11.2021, 09.49 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Montagabend um 17.40 Uhr, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Ein Autofahrer wollte in Emmenbrücke von einem öffentlichen Parkfeld auf die Rüeggisingerstrasse in Richtung Gersag fahren. Gleichzeitig fuhr ein anderer Automobilist auf der Rüeggisingerstrasse in Richtung Gerliswilstrasse. In der Folge kam es zu einer heftigen Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

So präsentierte sich der Polizei die Lage vor Ort. Bild: Luzerner Polizei (Emmenbrücke, 29. November 2021)

Einer der beiden Autofahrer musste zur medizinischen Kontrolle mit dem Rettungsdienst in ein Spital überführt werden. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 30‘000 Franken. (dvm)

Eines der beiden Unfallfahrzeuge. Bild: Luzerner Polizei (Emmenbrücke, 29. November 2021)