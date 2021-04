Emmenbrücke Kino auf der Autobahn: Koreaner schaut während der Fahrt einen Film auf seinem Tablet Ein Autofahrer schaute sich während der Fahrt einen Film an, statt sich auf die Strasse zu konzentrieren. Der Mann musste eine Bussendeposition von mehreren hundert Franken hinterlegen und wird an die Staatsanwaltschaft verzeigt. 21.04.2021, 12.28 Uhr

Das Tablet behinderte die Sicht des Fahrers. Bild: Luzerner Polizei (Emmenbrücke, 20. April 2021)

(stg) Abenteuerliche Autofahrt auf der A2 in Emmenbrücke: In Fahrtrichtung Norden war am Dienstag gegen 12.40 Uhr ein Mann mit seinem Auto unterwegs, schaute dauernd auf sein Tablet und war dadurch stark abgelenkt. Wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilt, hatte der Mann beim Armaturenbrett ein Tablet befestigt und sich während der Fahrt einen Film angeschaut.