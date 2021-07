Emmenbrücke: Motorradfahrer bei Kollision verletzt

Emmenbrücke Motorradfahrer bei Kollision mit Lieferwagen verletzt – Polizei sucht Zeugen Auf der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke kam es am Donnerstag zu einer Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einem Lieferwagen. Der verletzte Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. 23.07.2021, 10.55 Uhr

Der Unfallort auf der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke. Bild: Luzerner Polizei

Am Donnerstagnachmittag kurz vor 16.30 Uhr fuhr ein Lieferwagen auf der Rüeggisingerstrasse in Emmenbrücke in Richtung Gerliswilstrasse. Bei der Einmündung in die Gerliswilstrasse kam es zur Kollision mit einem Motorrad, welches vom Seetalplatz her in Richtung Sonnenplatz fuhr. Der Motorradfahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich erheblich. Der 35-jährige Mann wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. Der 37-jährige Lenker des Lieferwagens blieb unverletzt.