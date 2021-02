Emmenbrücke «Adler»-Pächter werfen Handtuch nach wenigen Monaten: «Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen» Im Sommer 2020 wurde das traditionsreiche Gasthaus Adler in Emmenbrücke neu eröffnet. Jetzt ist wieder Schluss – die Pandemie zwingt die Gastgeber zum Aufhören. Pascal Linder / Roman Hodel 18.02.2021, 05.00 Uhr

Blick in das Gasthaus Adler in Emmenbrücke. Bild: pogastro.ch

Die Pächter des Gasthauses Adler in Emmenbrücke verkünden in einem Facebook-Post, dass ihr Restaurant dauerhaft geschlossen bleiben wird. «Schweren Herzens müssen wir Ihnen mitteilen, dass das Gasthaus Adler seine Türen nicht wieder öffnen wird», so lauten die Worte in dem Facebook-Post des Restaurants. Das Team konzentriere sich nun auf das Catering Tuck-tuck sowie das Bergrestaurant Ahorn Alp in Luthern. Ausgestellte Gutscheine würden ab sofort im Bergrestaurant Ahorn Alp sowie bei Tuck-tuck Catering akzeptiert, heisst es weiter.