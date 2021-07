Tötungsdelikt in Emmen – mutmasslicher Täter festgenommen

Emmenbrücke Polizei findet Leiche nach Tötungsdelikt – mutmasslicher Täter festgenommen In einer Wohnung in Emmenbrücke hat die Luzerner Polizei am Sonntag die Leiche einer Frau aufgefunden. Der mutmassliche Täter konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. 12.07.2021, 10.35 Uhr

Am Sonntag, 11. Juli, kontrollierte eine Patrouille der Luzerner Polizei nach einem Hinweis eine Wohnung in Emmenbrücke. Dabei stiess die Patrouille auf die Leiche einer Frau, wie es in einer Mitteilung der Luzerner Polizei heisst. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der mutmassliche Täter, ein 33-jähriger Schweizer, in einem Nachbarkanton festgenommen werden.