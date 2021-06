Emmenbrücke Stark alkoholisierter Töfffahrer verletzt sich bei Unfall leicht Der Mann ist mit 1,56 Promille in ein Auto gefahren. Der Sachschaden beträgt rund 12'000 Franken. 21.06.2021, 10.09 Uhr

Am Samstagabend kurz nach 20 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Töff und einem Auto gekommen. Auf der Kreuzung von der Rüeggisingerstrasse in die Gerliswilerstrasse in Emmenbrücke kollidierten ein Motorrad und ein Auto. Der Töfffahrer stürzte laut Medienmitteilung der Luzerner Staatsanwaltschaft und zog sich dabei diverse Schürfungen zu.