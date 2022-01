Sust-Bericht zu tödlichem Rangierunfall in Emmenbrücke liegt vor

Emmenbrücke Tödlicher Arbeitsunfall: Weshalb unterliess es der Rangierarbeiter, den Güterwagen zu sichern? Der Untersuchungsbericht zum tödlichen Unfall auf dem Gelände einer Stahlfirma liegt vor. Es bleiben aber offene Fragen. Robert Knobel 19.01.2022, 14.34 Uhr

Am frühen Morgen des 8. Oktobers 2021 war ein Arbeiter auf dem Gelände der Firma Steeltec AG im Gebiet Littauerboden in Emmenbrücke mit Rangierarbeiten beschäftigt. Seine Aufgabe war es, einen Güterzug von einem Gleis auf ein anderes zu führen. Die Bahnwagen waren mit Altmetall beladen, das danach zum Schmelzofen gefahren werden sollte.

Auf diesem Gelände kam es zum Unfall. Bild: Keystone

Der Wagen begann zurückzurollen

Nachdem er den Zug auf dem Zielgleis abgestellt hatte, musste der Mann den hintersten Wagen abkoppeln. Dabei kam es zum tödlichen Unfall: Als er die Zugskomposition mit einem Hemmschuh sichern wollte, begann der abgekoppelte Wagen zurückzurollen. Da der 56-jährige Arbeiter mit dem Rücken zum Wagen stand, bemerkte er diesen zu spät und wurde zwischen den Puffern eingeklemmt.

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) veröffentlichte am Mittwoch ihren Schlussbericht zum Unfall. Demnach war der Mann «aus nicht bekannten Gründen abgelenkt» und unterliess es, beim abgekoppelten Wagen die Bremse zu aktivieren. Weshalb er dies nicht tat, sei nicht nachvollziehbar, so die Sust. Denn im Bericht wird mehrmals betont, dass der Mann bis zum Zeitpunkt des Unfalls äusserst sorgfältig und gewissenhaft gehandelt habe. So habe er bei der vorausgehenden Rangierbewegung alle Schritte vorschriftsgemäss umgesetzt. Auch die periodische Prüfung für Rangierlokführer habe der Mann 2016 mit der Bestnote bestanden.