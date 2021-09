Emmenbrücke: Ehepaar stürzt aus dem dritten Stock in den Tod

Emmenbrücke Tragischer Unfall: Ehepaar stürzt aus dem Fenster und stirbt Am Samstag ereignete sich in Emmenbrücke ein tragischer Unfall. Ein Ehepaar stürzte aus dem dritten Stock ihrer Wohnung in den Tod. 29.09.2021, 18.06 Uhr

Ein Leser, der vom tragischen Vorfall gehört hat, schilderte den Fall gegenüber PilatusToday und Tele 1 folgendermassen: Der knapp 80-jährige Mann habe am Fenster der gemeinsamen Wohnung im Hohrüti-Quartier in Emmenbrücke an den Storen gearbeitet, als er plötzlich zu stürzen drohte. Seine ebenfalls knapp 80-jährige Frau wollte ihm zu Hilfe eilen, wurde in der Folge jedoch selber aus dem offenen Fenster gezogen. Beide stürzten aus dem Fenster des dritten Stocks in die Tiefe und kamen ums Leben.