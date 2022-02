Emmenbrücke: Fussgängerin angefahren – Polizei sucht Zeugen

Emmenbrücke Velofahrer verletzt Fussgängerin und flieht – Polizei sucht Zeugen Am Montagabend wurde eine Fussgängerin beim Überqueren der Strasse in Emmenbrücke von einem Velofahrer angefahren. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seine Angaben zu hinterlassen. 01.02.2022, 18.07 Uhr

Am Montag überquerte eine Fussgängerin um sechs Uhr abends die Gerliswilstrasse in Emmenbrücke. Dabei benutzte sie den Fussgängerstreifen vom Sonnenplatz in Richtung Gersagstrasse. Bevor sie die Mittelinsel erreichen konnte, wurde sie von einem Velofahrer touchiert und stürzte, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Nach kurzem Wortwechsel fuhr der Radfahrer weiter.