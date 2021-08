Zoff um das Gastroangebot "Magazin" auf dem NF49 am Seetalplatz

Emmenbrücke Zoff um Gastroangebot auf dem NF49 am Seetalplatz Der Verein Platzhalter hat die Vereinbarung mit dem Gastro- und Eventlokal Magazin nicht verlängert. Die Gastronomen sind nun an die Schlichtungsbehörde gelangt. Pirmin Bossart 16.08.2021, 17.00 Uhr

Das Restaurant, Konzert- und Eventlokal Magazin auf dem NF49 am Seetalplatz muss bis Ende Jahr zurückgebaut werden. So will es der Verein Platzhalter, der die Zwischennutzung betreibt: Er hat die Vereinbarung mit dem grössten Mieter auf dem Seetalplatz nicht verlängert, obwohl der Kanton Luzern die Zwischennutzung um ein Jahr erstreckt.

Markus Kurmann. PD

Bereits während der Planungsphase für das NF49 war Markus Kurmann angefragt worden, das Angebot für Gastronomie und Events auf der Brache zu übernehmen. Der Betreiber der Molo-Bar in Luzern gründete eigens dafür mit Geschäftspartnern die einfach eventgastro GmbH. «Wir wussten, dass es schwierig werden würde, Leute auf den Seetalplatz zu bringen. Das kriegt man nur mit Events hin, mit Spektakel.» Die einfach eventgastro GmbH erweiterte die Mieträumlichkeiten mit 20 Containern, die zusammengeschweisst und mit der nötigen Infrastruktur versehen wurden. Die Geschäftspartner investierten über 100'000 Franken.

Verlustgeschäft Gastronomie

Die Zwischennutzung startete Ende 2018. Im ersten Betriebsjahr wurde zum Mittagstisch und zum Feierabendbier geladen und während sechs Monaten ein Sonntagsbrunch durchgeführt. Aufgrund der mangelnden Nachfrage sah sich die einfach eventgastro GmbH jedoch gezwungen, das gastronomische Angebot einzustellen. Mit dem Corona-Lockdown im März 2020 musste das «Magazin» seine Aktivitäten ein Jahr nach seiner Eröffnung vollumfänglich einstellen.

Blick ins Eventlokal Magazin auf dem NF49. Pius Amrein (Emmenbrücke,

23. Juli 2019)

Man habe im ersten Betriebsjahr mit dem Mittagstisch und dem Feierabendbier viel Geld draufgelegt, sagen die Betreiber. Während das Gastroangebot nur sehr schlecht funktionierte, zogen die Events: Die über 100 öffentlichen und privaten Veranstaltungen, die in den «Magazin»-Lokalitäten stattfanden, brachten über 8500 Personen auf den Platz. «Die Events waren für die Wirtschaftlichkeit des ‹Magazins› zentral», sagen die Betreiber.

Ein Event im «Magazin». Bild: Zoé Clemence/PD

Verlängerung nicht gestattet

Im Januar 2020 war die Vereinbarung zwischen dem Verein Platzhalter und dem «Magazin» erneuert worden. Darin wurde unter anderem festgehalten, dass man im Falle einer Verlängerung der Zwischennutzung durch den Kanton Luzern «beabsichtige», auch den Vertrag mit dem «Magazin» zu verlängern.

«Umso konsternierter waren wir, als uns der Verein Platzhalter mitteilte, dass wir das Lokal auf Ende 2021 zu verlassen und zurückzubauen hätten», sagt Kurmann. Alle anderen Mieter auf dem Gelände könnten von der Verlängerung der Zwischennutzung profitieren. «Auch wir haben mit dieser Chance gerechnet und sie bei den Investitionen einkalkuliert. Zudem hofften wir, so die coronabedingten Einnahmeausfälle zumindest teilweise kompensieren zu können.»

NF49 ist gut ausgelastet Alle 19 Container, die vom Kanton Luzern gemietet wurden, sind laut Thomas Stadelmann vom Verein Platzhalter untervermietet. «Der Bedarf nach kostengünstigen Arbeitsräumen an einer gut erschlossenen Lage ist gross, und wir führen eine Warteliste mit Interessenten», sagt Stadelmann. Der Verein Platzhalter ist verantwortlich für die befristete Zwischennutzung NF49 auf dem Seetalplatz. Im Verein vertreten sind unter anderem die Eichenberger Szenografie und der Verein B-Sides, die 2016 beide beim Ideenwettbewerb mitgemacht hatten und dann zusammenfanden. Aufgrund der in diesem Frühling gewährten Verlängerung dauert die Zwischennutzung noch bis Ende 2022. (pb)

Die Kommunikation zwischen den beiden Parteien scheint massiv gestört. Seit Januar 2020 habe es keine gemeinsame Sitzung mehr gegeben. Auch habe der Verein zwei Vorschläge von externen Organisationen, an einem runden Tisch die Sache gütlich zu diskutieren, abgelehnt.

Schlichtungsgesuch eingereicht

Klar ist für die einfach eventgastro GmbH: Es droht der Konkurs, wenn sie alles zurückbauen muss und keine Chance bekommt, einen Teil der Ausfälle wiedergutzumachen. Deshalb wurde bei der Schlichtungsbehörde ein Schlichtungsgesuch eingereicht, um eine Mieterstreckung für die Geschäftsräumlichkeiten zu erlangen. Zudem wurde auf act.campax.org eine Petition lanciert.

Was sagt der Verein Platzhalter dazu? Aufgrund des beantragten Schlichtungsverfahrens will er sich nicht zur Sachlage äussern und die Gründe für sein Handeln nicht kommentieren. In einer schriftlichen Stellungnahme hält er fest: «Der Verein Platzhalter hat viel Zeit, personelle und finanzielle Mittel in die Zusammenarbeit investiert. Trotzdem ist das vereinbarte, regelmässige Gastronomieangebot im ‹Magazin› bereits vor der Covid-19-Pandemie nicht zu Stande gekommen. Der Verein Platzhalter hat der einfach eventgastro GmbH deshalb mitgeteilt, dass die bis Ende 2021 gültige Vereinbarung nicht verlängert wird.»