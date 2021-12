Emmenbrücke: Autofahrer zanken sich auf Autobahneinfahrt

Emmenbrücke Zwei Autofahrer zanken sich – Polizei sucht Zeugen Am Donnerstagmittag kam es bei der Autobahneinfahrt Emmen-Süd zu einer Auseinandersetzung zweier Autofahrer. Vorher sollen sie sich gegenseitig mit Schikanestopps provoziert haben. 31.12.2021, 13.06 Uhr

Bei der Autobahneinfahrt Grüeblischachen in Emmenbrücke haben am Donnerstag zwei Autofahrer angehalten und sind aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen. Es soll zu einer verbalen Diskussion sowie zu Tätlichkeiten gekommen sein, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Einer der beiden Beteiligten meldete sich später mit einer blutenden Nase auf dem Polizeiposten Emmen.

Der Streit hat am Donnerstag, 30. Dezember 2021, gegen 11.30 Uhr stattgefunden. Dazu gekommen ist es folgendermassen: Ein Autolenker fuhr in Emmenbrücke auf der Seetalstrasse vom Emmen Center her in Richtung Emmen und weiter zur Autobahneinfahrt Grüeblischachen. Vor ihm befand sich ein weiterer Autofahrer. Gemäss ersten Aussagen hätten sich die beiden Fahrer gegenseitig mit Lichthupen und Bremsmanövern schikaniert.

Da die Aussagen der beiden Autofahrer auseinander gehen, sucht die Luzerner Polizei Zeugen. Wer auf der Seetalstrasse und auf der Reusseggstrasse in Emmen Beobachtungen zum Vorfall gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. (spe)