Emmer CVP-Gemeinderat Josef Schmidli im zweiten Wahlgang bestätigt Josef Schmidli (CVP) bleibt Gemeinderat in Emmen. Die SVP-Kandidatin Ibolyka Lütolf war chancenlos, ihre Partei verweilt in der Opposition. Beatrice Vogel 28.06.2020, 19.25 Uhr

Der Emmer Gemeinderat Josef Schmidli (CVP) freut sich über seine Wiederwahl.

Dominik Wunderli,

Emmenbrücke, 28. Juni 2020

Der amtierende Emmer Baudirektor Josef Schmidli (CVP) darf sich auf seine vierte Legislatur freuen: Er setzte sich im zweiten Wahlgang gegen SVP-Kandidatin Ibolyka Lütolf durch. Schmidli erhielt 2309 Stimmen, Lütolf 1478. Die Stimmbeteiligung lag bei 23,6 Prozent.

Bereits im ersten Wahlgang lag der Bisherige deutlich vorne: Schmidli hatten am 29. März nur 112 Stimmen zum absoluten Mehr gefehlt – Lütolf deren 1183.

«Ich freue mich sehr und bin erleichtert über das gute Resultat», sagt Josef Schmidli. Zwar sei er aufgrund positiver Zusprüche aus der Bevölkerung zuversichtlich gewesen, doch könne man sich heutzutage nie sicher sein, wie Wahlen ausgehen, meint der 59-Jäh­rige mit Verweis auf Kriens, wo die gesamte Exekutive ausgewechselt wurde. «Mit der Bau- und Umwelt­direktion betätige ich mich in einem schwierigen Wirkungsfeld, zu dem viele oftmals anderer Meinung sind.» Umso dankbarer sei er nun für die Bestätigung.

«Schade aus Sicht der Konkordanz und der Frauen»

Mit dem Wahlergebnis vom Sonntag ist der gesamte amtierende Gemeinderat in Emmen bestätigt. Die SVP ist weiterhin nicht in der Exekutive vertreten – obwohl sie bis anhin grösste Einwohnerratsfraktion war. «Das Resultat zeigt, dass den anderen Parteien Konkordanz nicht wichtig ist. Niemand hat uns unterstützt», kommentiert SVP-Präsident Marco Paternoster enttäuscht. Ein Kurswechsel sei für die Partei jedoch nicht angezeigt, findet er. «Angesichts der tiefen Wahlbeteiligung müssen wir uns aber alle fragen, wie wir das Stimmvolk besser erreichen.»

Ibolyka Lütolf zeigt sich ebenfalls enttäuscht über das Wahlresultat: «Es ist schade aus Sicht der Konkordanz und der Frauen, dass ich nicht gewählt wurde.» Ob es an ihrer Person oder an der Partei gelegen habe, könne sie nicht sagen. Trotzdem gewinnt Lütolf ihrer Kandidatur Positives ab: «Ich habe viele Erfahrungen gesammelt. All jenen, die mich gewählt haben, danke ich für das Vertrauen – und ich gratuliere Josef Schmidli zur Wiederwahl.» Die 54-Jährige wird dennoch weiterhin in Emmen politisieren: Als Einwohnerrätin hat sie im März ein gutes Resultat erreicht.