Emmer Gemeinderat will wieder Land verkaufen können Seit dem Ja zur Bodeninitiative ist klar: Emmen darf keine grösseren Grundstücke mehr verkaufen. Um den benötigten Schulraum bereitzustellen, will der Gemeinderat nun die Regeln lockern. Beatrice Vogel 29.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit drei Jahren darf Emmen kein Land mehr verkaufen. 2017 trat das Reglement über die Grundstücke im Eigentum der Gemeinde Emmen in Kraft. Nun will der Gemeinderat dieses bereits verändern. Mit der Teilrevision solle mehr Spielraum für den nötigen Ausbau der Schulinfrastruktur geschaffen werden, schreibt er im Bericht und Antrag an den Einwohnerrat.

Gemäss Schulraum-Masterplan könnte die Gemeinde Emmen bei der Schulanlage Gersag ein viertes Schulhaus bauen. Bild: Pius Amrein

(Emmenbrücke, 30. Juni 2020)

Konkret will der Emmer Gemeinderat folgende Ergänzungen ins Bodenreglement aufnehmen:

Grundstücke dürfen verkauft werden, wenn der Verkauf unmittelbar den Kauf eines anderen Grundstücks finanziert.

Grundstücke dürfen verkauft werden, wenn der Kauf eines anderen Grundstücks feststeht.

Initiative knapp angenommen

Die geplante Änderung birgt Zündstoff, ist doch das Reglement aus einem kontroversen politischen Prozess hervorgegangen. Zur Erinnerung: 2016 wurde die Bodeninitiative von SP und Grünen vom Emmer Stimmvolk knapp angenommen. Das daraufhin vom Gemeinderat erarbeitete Reglement wurde im Einwohnerrat abgelehnt, doch die Stimmbevölkerung hiess es mit einem Ja-Stimmenanteil von 60 Prozent gut.

Gemäss Reglement dürfen Grundstücke, die sich im Finanzvermögen der Gemeinde befinden, nur im Baurecht abgegeben werden. Ein Abtausch von vergleichbaren Grundstücken ist möglich. Verkaufen darf die Gemeinde nur, wenn in den fünf Jahren zuvor gleich viel Land erworben wurde, bei Bauvorhaben von Bund oder Kanton, oder wenn das Grundstück kleiner als 100 Quadratmeter ist.

Lage der Grundstücke ungeeignet

Das Problem, das der Gemeinderat jetzt mit dem Reglement hat, führt Finanzdirektor Patrick Schnellmann (CVP) aus: «Die Grundstücke im Besitz der Gemeinde Emmen befinden sich strategisch an einer schlechten Lage für eine mögliche Weiterentwicklung der Schulinfrastruktur.» So besitze die Gemeinde etwa im Bereich Meierhof eine grosse Landparzelle, die zu wenig zentral sei für ein neues Schulhaus. Zudem dürfen mit dem aktuellen Reglement nur Grundstücke getauscht werden, die in Bezug auf Fläche, Ausnützung, Nutzung und Wert vergleichbar sind. Sämtliche Punkte müssen erfüllt sein, was wenig Spielraum lasse. Dasselbe gilt, wenn ein Grundstück gekauft wird, um innert der folgenden fünf Jahre ein anderes zu verkaufen. Schnellmann:

«Mit der Teilrevision des Reglements möchten wir unseren Handlungsspielraum erweitern, um uns bei den strategischen Überlegungen zum Schulraum nicht einzuschränken.»

Allerdings: Im Schulraum-Masterplan wird der Neubau eines Schulhauses auf einem gemeindeeigenen Grundstück im Gersag vorgeschlagen. Dafür müsste das Reglement nicht angepasst werden. Warum also die Teilrevision? «Durch den Neubau Gersag 4 werden wir ein freies Stück Land der Gemeinde Emmen verbauen. Aus diesem Grund wollen wir wieder strategische Landreserven für die Zukunft», begründet Schnellmann.

Gemeinderat will Landstrategie erarbeiten

«Mit einzelnen Grundstücken kann die Gemeinde keinen Mehrwert generieren. Mit einer Landstrategie möchten wir diese Parzellen optimieren», sagt Schnellmann zu den weiteren Möglichkeiten, die sich durch die Teilrevision ergeben. Der Gemeinderat wolle Grundstücke verkaufen können, um an einem besseren Ort ein grösseres, zusammenhängendes Grundstück zu erwerben, sagt Schnellmann und betont:

«Wir wollen keinesfalls Landreserven verkaufen, um den Finanzhaushalt kurzfristig aufzubessern. Wir möchten uns für die Zukunft gut positionieren.»

Welche Grundstücke für einen Kauf in Frage kommen, kann Schnellmann noch nicht sagen. Dies werde derzeit evaluiert.

Nicht begeistert, aber nachvollziehbar

Der Einwohnerrat behandelt das Geschäft am 17. November. Interessant dürfte sein, wie die einstigen Initianten darauf reagieren. Schon jetzt ist klar: Die Grünen sind nicht begeistert, wie Grünen/GLP-Fraktionschef Patrick Graf sagt. «Wir sehen in den Ergänzungen im Reglement gewisse Risiken. So besteht die Gefahr, dass auf dem verkauften Land an guter Lage neue Wohnungen entstehen, und die Gemeinde als Ersatz dafür Landwirtschaftsland kauft und später einzont und überbaut. Damit würde Emmen Grünflächen verlieren, und das Wachstum würde noch mehr gefördert.» Allerdings verstehe er die Hintergründe für die Teilrevision. Die Meinung der Fraktion sei denn auch noch nicht definitiv gemacht, so Graf.

Auch die SP wird das Geschäft noch im Detail besprechen. Für Fraktionschefin Barbara Fas ist die Teilrevision nachvollziehbar. «Da eine Gemeinde vor allem Land für Schulhäuser braucht, bringen verzettelte Grundstücke am Siedlungsrand nicht viel. Und um neues Land zu kaufen, braucht es Geld, das wir ohne den Verkauf eines Grundstücks nicht haben.» Trotzdem müsse gewährleistet bleiben, dass bei einem Landverkauf ein Grundstück mit entsprechendem Gegenwert gekauft wird. «Wir werden bei solchen Geschäften sicher jeweils sehr genau hinschauen», sagt Fas.