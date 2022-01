Kulturpreis Emmen 2021 geht an Organistin Erzsebet Achim

Emmer Kulturpreisträgerin 2021 «Manchmal entscheide ich mich einige Minuten vor dem Gottesdienst, was ich spielen werde» Erzsèbet Achim ist musikalische Leiterin der Pfarrei Bruder Klaus. Die Organistin, Chorleiterin und Konzertveranstalterin hat den Emmer Kulturpreis 2021 erhalten. Sabina South Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Erzsèbet Achim an ihrem Arbeitsplatz in der Kirche Bruder Klaus in Emmenbrücke. Bild: Dominik Wunderli (18. Januar 2022)

Erzsèbet Achim sitzt an der Kirchenorgel der Pfarrei Bruder Klaus und gibt eine virtuose Kostprobe eines Werks von Theodore Dubois. «Manchmal entscheide ich mich einige Minuten vor dem Gottesdienst, was ich spielen werde», sagt die Organistin und lächelt. Sie lasse sich oft spontan vom Thema der Predigt und der Stimmung im Kirchenraum inspirieren. Wie vielseitig das Ergebnis sein kann, zeigt Achim mit einem lyrischen Andante desselben Komponisten. Schliesslich wechselt sie zum Klavier und spielt eine anrührende Melodie, die sie aus dem Bauch heraus improvisiert.

Die Kirche wird zum Konzertlokal

Unter dem rhythmisch gefalteten Betondach der Kirche Bruder Klaus sorgt die gebürtige Ungarin regelmässig für rhythmische Highlights der musikalischen Art. Seit 13 Jahren organisiert sie «TonArt Bruder Klaus», eine Konzertreihe, die fünfmal im Jahr stattfindet. «Ich habe viele liebe Leute aus Pfarreirat und Gemeinde, die mir bei der Organisation helfen, beispielsweise bei der Suche nach Sponsoren.» Das ermögliche auch die Vielseitigkeit an Konzerten: Klassik, Jazz, Volksmusik, Swing, Klezmer - alle Musikstile haben bei «TonArt» Platz. «Vor drei Jahren trat die Schweizer Sopranistin Noëmi Nadelmann auf», erzählt Achim und strahlt. Denn die Kirche war voll besetzt mit 500 Personen.

Vom Gewinn des Emmer Kulturpreises erfuhr sie an ihrem Arbeitsplatz «Der Gemeinderat hat mich angerufen, während ich in der Kirche war.» Die Auszeichnung habe sie berührt: «Ich bin dankbar und habe unglaubliche Freude.» Trotz Hochgefühl macht sie sich schon jetzt Gedanken, was sie noch besser machen kann in der Zukunft:

«Ich sehe meine Arbeit mehr als eine Berufung, für mich ist Musik überirdisch und ermöglicht den Menschen, ihre Gefühle fliegen zu lassen.»

Emmer Kulturpreisträgerin Erzsèbet Achim. Bild: Dominik Wunderli (18. Januar 2022)

Achim schafft dafür auch dieses Jahr Gelegenheit. Die Planung für weitere Konzerte hat begonnen – unter anderem ist der Besuch eines Ensembles von St.Petersburg, ein Trio mit Weltmusik aus der Region, ein Chorprojekt mit einem ungarischen Dirigenten, ein ungarischer Unterhaltungsabend und ein Konzert mit dem Orchester Emmen geplant.

Wegen der Liebe zog sie 2009 nach Emmen

Achim schafft es kontinuierlich, auf kreative Art ihre ungarischen Wurzeln in die Konzerte einfliessen zu lassen. «Nach meinem Musikstudium am Konservatorium in Budapest war ich in Ungarn schon als Kirchenmusikerin und Konzertorganistin tätig, organisierte Konzerte und baute während Konzerttourneen zahlreiche Kontakte auf.» Als sie schliesslich 2009 der Liebe wegen nach Emmen zog, war es ihr Wunsch, die musikalische Karriere fortzusetzen und in der Schweiz eine neue Heimat zu finden. «Das ist mir beides gelungen», freut sie sich und setzt sich gleich noch mal ans Klavier für ein weiteres Stück.

Der Emmer Kulturpreis 2021 ist bereits die zehnte Auszeichnung, die der Gemeinderat vergibt. Der Preis ist mit 3000 Franken dotiert. Aufgrund der unsicheren Lage wurde bisher kein Datum für eine öffentliche Preisverleihung festgelegt.

