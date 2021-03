Energie Adligenswil plant wegen zunehmender Nachfrage den Anschluss an den Wärmeverbund Rigi Der Wärmeverbund Adligenswil stösst an seine Kapazitätsgrenzen. Der Gemeinderat will ihn deshalb künftig durch die Ecogen Rigi Genossenschaft betreiben lassen. Diese hat grosse Ausbaupläne. Hugo Bischof 10.03.2021, 16.30 Uhr

Die heutige Heizungsanlage im Zentrum von Adligenswil. Bild: PD

Die Gemeinde Adligenswil betreibt seit 1999 einen Nahwärmeverbund, an den mittlerweile 40 Gebäude angeschlossen sind und der von einer Holzschnitzelfeuerungsanlage gespiesen wird. Der Gemeinderat hat jetzt entschieden, diesen zu verkaufen. Künftig soll er durch die Ecogen Rigi Genossenschaft betrieben werden. Die bestehende Heizungsanlage im Zentrum von Adligenswil soll danach stillgelegt, das Gebäude im Eigentum der Gemeinde bleiben.

Die Ecogen Rigi plant, Adligenswil an ihre bestehende Zentrale in Haltikon anzuschliessen. «Dadurch können weitere Liegenschaften in Adligenswil mit erneuerbarer Energie versorgt werden», schreibt der Gemeinderat in der neusten Ausgabe des «Info Adligenswil». Die Adligenswiler Bevölkerung wird am 13. Juni über den Verkauf abstimmen.

Gemeinde soll durch den Verkauf finanziell entlastet werden

«Der gemeindeeigene Wärmeverbund stösst an seine Kapazitätsgrenzen, es bestehen Anfragen für zusätzliche Anschlüsse», sagt Gemeindepräsident Markus Gabriel (SVP) auf Anfrage. «Sollen diese ermöglicht werden, sind zusätzliche Investitionen unumgänglich. In absehbarer Zeit müssen zudem die Wärmeerzeuger aufgrund ihres Alters saniert werden.»

Gemäss Gabriel wird Adligenswil durch den Verkauf finanziell entlastet: «Einerseits entstehen uns dank der Stilllegung der heutigen Heizzentrale künftig keine Kosten mehr für deren Unterhalt.» Zudem werde auch der weitere Ausbau des Wärmeverbunds künftig durch die Ecogen Rigi finanziert. «Gleichzeitig wird die Gemeinde von organisatorischen sowie administrativen Arbeiten entlastet.»

Netzausbau in Adligenswil kostet 40 Millionen Franken

Für den Ausbau des Netzes in Adligenswil rechnet die Ecogen Rigi Genossenschaft mit Gesamtkosten von rund 40 Millionen Franken. Diese Kosten werden vollumfänglich von der Genossenschaft getragen. Der Ausbau soll in Etappen im Verlauf der kommenden 15 Jahre erfolgen, sagt Genossenschaftspräsident Gioele Fiori. Falls die Adligenswiler Stimmbevölkerung am 13. Juni Ja sagt, will Ecogen unmittelbar danach mit der detaillierten Planung der Linienführung starten. Nach der definitiven Bewilligung und Freigabe sollen dann die eigentlichen Bauarbeiten starten. «Ziel ist es, den Netzanschluss von Adligenswil 2023 fertigzustellen», sagt Fiori. Er sagt:

«Der Anschluss der Gemeinde Adligenswil ist ein sehr wichtiger Schritt für eine nachhaltige und sichere Energiezukunft der Region.»

Gemäss dem Adligenswiler Gemeindepräsidenten Markus Gabriel wurden für den Verkauf der Heizungsanlage verschiedene Varianten geprüft:

«Die Lösung mit Ecogen Rigi ist naheliegend, aufgrund der Nähe zu Adligenswil und der bereits vorhandenen Aktivität in Adligenswil.»

Ausserdem biete Ecogen Rigi attraktive Konditionen etwa bezüglich des Energiepreises. Der grösste Wärmeverbund in der Region Luzern ist die Fernwärme Luzern AG, deren Leitungsnetz sich über das Rontal, Emmen und Reussbühl erstreckt. Daneben gibt es auch den Wärmeverbund Seetalplatz AG, den Wärmeverbund Luzern Zentrum und die Seenergy Luzern AG.

Genossenschaft wurde erst 2020 gegründet

Die Ecogen Rigi Genossenschaft betreibt das Energiezentrum Haltikon auf dem Areal der Schilliger Holz AG. Es besteht aus einem modernen Holzheizkraftwerk, einem Wärmespeicher sowie einer Pelletieranlage und produziert erneuerbare Wärme und Strom. Die Genossenschaft wurde erst Anfang 2020 gegründet. «Die aufwendigen Projektarbeiten für den Aufbau des Netzes sind aber bereits seit 2011 im Gang», sagt Genossenschaftspräsident Gioele Fiori. Heute zählt Ecogen Rigi bereits mehrere hundert Anschlüsse. «Diese bestehen aus Frühbuchern oder aus effektiven Bezügern, welche bereits jetzt Wärme aus unseren Inselanlagen beziehen», so Fiori.

Arbeiten für Leitung via Küssnacht nach Greppen starten schon bald

Ende Monat beginnen die Arbeiten für die Verlegung der Hauptleitung aus Haltikon. Sie wird auf einer Länge von zirka 9,5 Kilometern durch Küssnacht in Richtung Immensee führen und auf der gegenüberliegenden Seite die Erschliessung von Greppen ermöglichen. Die Genossenschaft schaffe gemeinsam mit ihren Mitgliedern den Zugang zu regionaler, CO2-neutraler Fernwärme, betont Fiori: «Wir können somit beispielhaft für die gesamte Schweiz den Weg in die Energiewende antreten.»

Nach Angaben der Genossenschaft können mit dem Energiezentrum in Haltikon 8000 Haushalte mit Ökostrom und mehr als 6000 mit Wärme versorgt werden. Das Fernwärmenetz der Ecogen Rigi soll in Zukunft Wärme nach Haltikon, Küssnacht, Fänn, Immensee, Greppen, Merlischachen, Udligenswil und Adligenswil liefern.