Rohstoffhändler zu möglichem Embargo auf russisches Öl und Gas

Energie Luzerner Rohstoffhändler sind nur teilweise von Russland abhängig Die Abhängigkeit von Öl und Gas ist auch in Luzern hoch. Rohstofflieferanten rechnen bei einem Embargo von russischem Öl mit Preiserhöhungen und sinkenden Absatzzahlen. Weil beim Gas fast die Hälfte aus Russland stammt, dürften die Auswirkungen noch erheblicher sein. Die Anbieter setzen vermehrt auf ökologische Alternativen. Jonas Hess Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Weil die Nachfrage nach Heizöl zuletzt gestiegen ist, würde gemäss Luzerner Rohstoffhändlern ein Embargo zu zusätzlich steigenden Preisen führen. (Adrian Baer/LZ) Adrian Baer (Lz) / Luzerner Zeitung

Die nationale und internationale Politik diskutiert derzeit über ein Embargo für Öl und Gas aus Russland. Spätestens seit den bekannt gewordenen Gräueltaten in Butscha werden auch Stimmen aus dem bürgerlichen Lager laut, die sich einen Boykott vorstellen können. Zuletzt haben sich beispielsweise die Luzerner Mitte-Ständerätin Andrea Gmür und ihr Parteikollege Christian Ineichen dafür starkgemacht. Was ein solcher Entscheid für wirtschaftliche Auswirkungen haben könnte, umtreibt derzeit vor allem die deutsche Politik, welche zu einem erheblichen Teil von den fossilen Rohstoffen der Russen abhängig ist.

Doch auch die Schweiz bezieht Öl und Gas aus Russland. Während beim Import von Rohöl Russland keine Rolle spielt, ist die Sache bei verarbeiteten Produkten wie Diesel oder Benzin komplexer. Die Treibstoffe werden aus umliegenden europäischen Ländern bezogen, welche wiederum das unverarbeitete Rohöl zu einem erheblichen Teil aus Russland beziehen. Im Falle von Deutschland beispielsweise kommt laut dem «Deutschlandfunk» ein Drittel der deutschen Importe aus Russland. Direkt abhängig ist die Schweiz vom russischen Gas. 47 Prozent des verbrauchten Gases stammen aus dem Land.

WWZ von russischem Gas abhängig

Gas verbraucht auch der Kanton Luzern. Jedoch ist die Abhängigkeit je nach Region unterschiedlich hoch. Gemäss dem Energiespiegel der Dienstelle Umwelt und Energie werden in der Stadt Luzern über 50 Prozent der Wohnungen mit Gas beheizt. In Kriens sind es immerhin noch 28 Prozent. In Emmen und Ebikon sind Gasheizungen mit 13 und 11 Prozent bereits merklich unbedeutender, während sie in den ländlichen Zentrumsgemeinden Sursee und Hochdorf mit gerade einmal zwei Prozent praktisch keine Rolle mehr spielen.

Gemäss dem Energieversorger WWZ, der unter anderem Gas an Hochdorf, Ballwil, Römerswil und Hitzkirch liefert, ist der Verbrauch auf der Luzerner Landschaft zum grössten Teil auf die Industrie zurückzuführen. Ein Boykott von russischem Gas wäre somit auch in diesen Seetaler Gemeinden spürbar. Gemäss Unternehmenssprecherin Mirjam Panzer kauft die Schweizer Gaswirtschaft – und somit auch die WWZ AG – den Rohstoff primär auf den Märkten in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Italien ein. Auf den Liefermix der jeweiligen Vorlieferanten habe die Schweizer Gaswirtschaft keinen Einfluss. Der Anteil des russischen Gases werde aktuell zum Teil mit Flüssiggas aus den USA ersetzt. Ein kompletter Verzicht auf russisches Gas von heute auf morgen wäre gemäss Mirjam Panzer aber schwierig:

«Aktuell wäre es sicherlich eine grosse Herausforderung, den Anteil des russischen Gases kurzfristig aus anderen Quellen komplett zu kompensieren.»

Bei einem Boykott bestünde gemäss der WWZ die Möglichkeit, von einem Teil der Gasanlagen auf Erdöl umzustellen. «Mit der Umschaltung dieser sogenannten Zweistoffanlagen kann der Gasverbrauch der Schweiz innerhalb kurzer Zeit um bis zu 30 Prozent reduziert werden», erklärt Mirjam Panzer. Es bestünden dafür Heizöl-Pflichtlager im Umfang des Verbrauchs von viereinhalb Monaten, die im Falle einer gleichzeitigen, generellen Heizölunterversorgung verwendet werden könnten. Weitere Alternativen stellen gemäss der WWZ Wärmeverbünde dar, die ohne fossile Brennstoffe auskommen. Man habe dies bereits in einem Projekt in die Tat umgesetzt. Zudem bietet die WWZ ihren Kunden auch Biogas an, das «bereits in den Standardtarifen» beigemischt wird. Jedoch sei auch mehr möglich. «Wenn ein Kunde auf den Anteil von Gas aus Russland verzichten will, so hat er bei der WWZ AG die Möglichkeit, jederzeit 100 Prozent Biogas zu beziehen.»

Embargo würde mit erhöhter Öl-Nachfrage kumulieren

Nicht nur bei den Gasversorgern, sondern auch den Erdöllieferanten setzt man zumindest teilweise auf ökologische Alternativen, um die Abhängigkeit zu minimieren. Bei der Agrola AG, die Heizöl, Diesel und Benzin im gesamten Kantonsgebiet verkauft, bestünde die Diskussion, woher die Rohstoffe kommen, schon länger. Gemäss Mediensprecherin Martina Elisabeth Wagner setze man «genau deswegen seit Jahren auch auf erneuerbare Energien». Wagner nennt den Ausbau von Schnellladestationen auf dem Land, die Erweiterung von Wasserstoff-Tankstellen und Holzpellets als Beispiele. Gerade bei Letzterem, eine Alternative zum Heizöl, steige die Nachfrage stetig.

Gleichzeitig steigt gemäss der Agrola auch die Nachfrage nach Heizöl. Falls ein Embargo für russisches Öl kommen sollte, werde dies den Preis weiter steigen lassen. Schon jetzt herrsche Ölknappheit auf dem Markt: «Nach Einschätzung von Experten lag bereits in den letzten Wochen ein Angebotsdefizit von etwa 1.5 Millionen Barrel pro Tag vor», so Wagner. Die USA und andere Länder versuchten, mit Freigaben von Mengen aus den Ölreserven der angespannten Versorgungslage entgegenzuwirken. Für Agrola würde dies bedeuten, Lieferketten anzupassen, sofern diese davon betroffen wären, so Wagner.

Auch der Zentralschweizer Brennstoffhändler Schätzle geht bei einem Embargo von steigenden Preisen aus, sagt Geschäftsleiter Urs Schmidli. Zudem werde die Absatzmenge, je nach Höhe der Preissteigerung, «sicherlich sinken». Schätzle bezieht sein Rohöl wie auch die Agrola aus Raffinerien in der Schweiz sowie den Niederlanden und Deutschland. Ob darunter auch Öl aus Russland ist, kann Schmidli nicht sagen:

«Woher die Raffinerien das Rohöl für die Herstellung der Produkte beziehen, entzieht sich leider unserer Kenntnis.»

Eine sofortige Kompensation des russischen Öls könnte für die Raffinerien schwierig werden, vermutet Schmidli. «Wenn aber andere Produktionsländer mehr Rohöl fördern, könnte dies mit der Zeit möglich sein.» Mit der Debatte, woher die Rohstoffe kommen, hat sich Schätzle im Gegensatz zu Agrola bisher nicht befasst. «Dieses Thema ist erst jetzt aktuell –, da wir kein Rohöl, sondern nur Produkte einkaufen, ist für uns die Transparenz sehr beschränkt.»

