Elektroladestationen für Autos in Luzern sollen Pflicht werden

Energiepolitik Elektroladestationen für Autos sollen im Kanton Luzern bei Neu- und Umbauten obligatorisch werden Die Luzerner Regierung will das Planungs- und Baugesetz gemäss den Wünschen von FDP-Kantonsrat Thomas Meier ändern. Garagenplätze von Mehrfamilienhäusern müssen demnach künftig mit der Grundinfrastruktur für Elektroladestationen ausgerüstet werden. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 26.10.2021, 00.01 Uhr

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr kündigte FDP-Kantonsrat Thomas Meier eine Motion an, die bei einer Umsetzung weitreichende Folgen für Hausbesitzer hätte. Der Schenkoner Politiker verlangte, dass in sämtlichen Mehrfamilienhäusern im Stockwerkeigentum oder Mietverhältnis, die kantonsweit neu- oder umgebaut werden, alle Parkplätze mit der Grundinfrastruktur für Elektroladestationen ausgerüstet werden müssen.

FDP-Kantonsrat Thomas Meier bei einer Ladestation für Elektrofahrzeuge im Parkhaus auf der Luzerner Allmend.

Bild: Eveline Beerkircher (27. Oktober 2020)

Dies beinhaltet die komplette Starkstrominstallation ab dem Hauptverteilkasten inklusive der Messeinrichtung. Die Ladestation selber soll erst dann eingebaut werden müssen, wenn eine Mieterin oder ein Mieter tatsächlich ein Elektrofahrzeug kauft. Meier begründet seine Motion mit dem Klimaziel «Netto-Null bis 2050». Damit dieses erreicht werden könne, müsse der Individualverkehr bis 2050 zu 100 Prozent elektrifiziert sein.

Nun findet der CEO und Mitinhaber des Versandhauses Lehner bei der Regierung offene Ohren. Die Exekutive beantragt dem 120-köpfigen Parlament nämlich, die Motion erheblich zu erklären, wie sie am Montag mitteilte. Weil der Vorstoss von 44 Mitgliedern aller Fraktionen mitunterzeichnet wurde, stehen die Chancen für ein Ja zur Erheblicherklärung gut. Das glaubt auch der Motionär:

«Ich bin zuversichtlich, dass mein Anliegen auch die letzte Hürde des Kantonsrats überspringen wird.»

Komplette Elektroladestation kostet rund 3500 Franken

Aktuell beträgt die Zahl der öffentlich zugänglichen Elektroladestationen landesweit gegen 8000, im Kanton Luzern sind es auch schon mehr als 100. Wie viele Stationen auf privatem Grund installiert sind, ist nicht bekannt. Die Grundinfrastruktur für eine Elektroladestation kostet zirka 500 Franken, die Ladestation selber um die 3000 Franken. Im Kanton Luzern sind rund 220'000 Autos immatrikuliert, davon etwa 1300 ausschliesslich mit Strom betriebene und zirka 4000 Hybridautos.

Für die Regierung ist denn auch klar: «Der Aufbau einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur ist eine zentrale Voraussetzung, damit sich die Elektromobilität durchsetzen kann.» Laut einer von der Exekutive zitierten Studie sind in der Schweiz bis 2035 rund 63 Prozent aller Neuwagen Elektrofahrzeuge – wenn die bisherige Politik fortgeführt wird. Bei Szenarien, in denen die Klimaschutzziele in der Politik berücksichtigt werden, wird bis 2035 mit einem Neuwagenanteil für Elektrofahrzeuge von über 90 Prozent gerechnet. Laut einer Statistik von Auto Schweiz waren im September 20 Prozent der neu zugelassenen Autos Elektrofahrzeuge.

Umwandlung in unverbindlicheres Postulat befürchtet



Thomas Meier bezeichnet das Ja der Regierung zu seiner Motion als «sehr motivierend». Er habe befürchtet, die Exekutive beantrage die Umwandlung in ein weniger verbindliches Postulat. Die Erheblicherklärung zeige nun aber die Dringlichkeit seines Anliegens auf:

«Wäre mein Vorstoss bereits umgesetzt, würden sich noch mehr Kaufwillige als jetzt schon für umweltfreundliche Elektrofahrzeuge entscheiden.»

Von einer Umsetzung ist Meiers Motion jedoch weit entfernt. Die Regierung will das Thema bei «einer nächsten Revision des Planungs- und Baugesetzes» angehen, «bei Bedarf kombiniert mit weiteren Gesetzesanpassungen». Das wird ein aufwendiger Prozess, zudem wird ein zeitraubendes Vernehmlassungsverfahren durchgeführt. Für den 2019 ins Parlament gewählten Betriebsökonomen ist das «ein gutes Beispiel, wie die Politik dem technischen Wandel und den Konsumentenbedürfnissen hinterherhinkt». Er hoffe jedoch, die Überarbeitung des Planungs- und Baugesetzes lasse nicht allzu lange auf sich warten. Falls doch, würde der 45-Jährige mit einer dringlichen Motion eine Teilrevision, mit der aktuelle umweltpolitische Anliegen vorgezogen werden, verlangen.

