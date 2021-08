CO2-Ausstoss auf Strassen im Kanton Luzern steigt weiter

Energiestrategie CO2-Ausstoss auf Luzerner Strassen steigt: Politiker zweifeln am Erreichen des Klimaziels Die Autos werden zwar sauberer, dennoch verursachen sie insgesamt mehr CO2-Emissionen. Während bürgerliche Luzerner Politiker weiter ans Ziel von Netto-Null-Treibhausgas-Emissionen bis 2050 glauben, fordern links-grüne Kreise mehr Massnahmen. Lukas Nussbaumer 11.08.2021, 05.00 Uhr

Der Anteli des Strassenverkehrs am gesamten CO2-Ausstoss beträgt in Luzern 29 Prozent. Bild: Getty

Die im Kanton Luzern zugelassenen Autos und Lastwagen stossen pro Fahrzeug laufend weniger CO 2 aus. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte hat mit der Zahl der Fahrzeuge zu tun: Sie hat seit 2005 um mehr als einen Drittel zugenommen. Deshalb haben sich auch die CO 2 -Emissionen erhöht – von 638'700 Tonnen 2005 auf 700'300 Tonnen im letzten Jahr. Das entspricht einer Zunahme von knapp zehn Prozent (siehe Grafik).

Der Anteil des Strassenverkehrs am gesamten CO 2 -Ausstoss beträgt im Kanton Luzern derzeit 29 Prozent. Das ist der höchste Wert, weshalb in diesem Bereich die grösste Wirkung bei der Reduktion von Treibhausgasen erreicht werden kann. Hinter dem Strassenverkehr folgen die Landwirtschaft mit 28 Prozent, Gebäude (19 Prozent) und die Industrie (17 Prozent).

Wie aus 215'000 Tonnen Treibstoff mehr als 700'000 Tonnen CO 2 werden Die auf den Luzerner Strassen verkehrenden Autos und Lastwagen stiessen 2020 etwas mehr als 700'000 Tonnen CO 2 aus, dies bei einem Treibstoffverbrauch von knapp 215'000 Tonnen. Die massiv höhere Menge CO 2 erklärt sich dadurch, dass dem Treibstoff bei der Verbrennung Sauerstoff zugefügt wird. Nach der Verbrennung bleiben Kohlendioxid, also CO 2 , und Wasser übrig. Aus 16 Gramm Kohlenwasserstoff entstehen zusammen mit 32 Gramm Sauerstoff aus der Luft letztlich 46 Gramm CO 2 plus Wasser.

Technologischer Wandel allein genügt nicht

Trotz dieser hohen Mengen sollen die CO 2 -Emissionen bis 2050 auf null sinken. Das sei «sehr ambitioniert», hält die Luzerner Regierung in ihrem Planungsbericht zur Klima- und Energiepolitik fest. Was den Ausstoss der Autos und Lastwagen selbst betrifft, gibt sich die Exekutive aber optimistisch. Viel zur Reduktion beitragen werde nämlich der technologische Wandel – also weg von Verbrennungsmotoren hin zu Elektro-, Gas- oder Wasserstoffantrieben.

Das reiche jedoch nicht. Es brauche zusätzlich Emissionsvorschriften für Neuwagen, eine Verlagerung auf den Fuss- und Veloverkehr, generell weniger Verkehr, aber auch mehr Elektro-Ladestationen und eine Lenkung des Bestands in Richtung umweltschonende Autos und Lastwagen via Motorfahrzeugsteuern. Der Steuerertrag dürfe jedoch nicht sinken und müsse pro Jahr weiterhin rund 110 Millionen Franken in die Kantonskasse spülen.

Grüne und SP wollen mehr Velowege, GLP fordert Verzicht auf fossile Treibstoffe

Kantonsräte, die in der Kommission für Raumplanung, Umwelt und Energie (Ruek) politisieren, beurteilen die Massnahmen im Verkehrsbereich unterschiedlich. Korintha Bärtsch von den Grünen und Urs Brücker von der GLP beispielsweise glauben nicht an Netto-Null-CO 2 -Emissionen bis 2050, wenn keine weiteren Massnahmen getroffen werden. Bärtsch fordert deshalb eine stärkere Förderung des Fuss-, Velo- und öffentlichen Verkehrs. Sichere und attraktive Velowege würden im Kanton Luzern «weitgehend fehlen»; der Nachholbedarf sei «gross», so die Co-Fraktionschefin der Grünen aus der Stadt Luzern.

GLP-Kantonsrat Urs Brücker verlangt eine vollständige Dekarbonisierung der Treibstoffe. «Strom, Wasserstoff, synthetisches Methan oder auch flüssige Kohlenwasserstoffe müssen unsere neuen Treibstoffe werden», sagt das einzige Mitglied seiner Partei in der 13-köpfigen Ruek. Klar ist für den Megger Politiker zudem: «Das Rezept, mit mehr Strassen Staus zu verhindern, gehört definitiv aus den Kochbüchern der Verkehrspolitik gestrichen.»

Die SP will nicht nur einen klar messbaren Absenkpfad beim CO 2 -Ausstoss, sondern verlangt beim Verkehr schon vor 2050 Klimaneutralität, wie Ruek-Mitglied Sara Muff sagt. Für die Surseerin hat der Kanton Luzern beim öffentlichen Verkehr und beim Radwegnetz noch viel ungenutztes Potenzial. «Gerade auf der Landschaft und in den Agglomerationen ist der ÖV noch nicht genügend ausgebaut.»

Für CVP, FDP und SVP ist das ÖV-Angebot sehr gut



Bürgerliche Kommissionsmitglieder wie Willi Knecht (SVP, Menznau) und Ruedi Amrein (FDP, Malters) hingegen betonen das «sehr gute ÖV-Angebot» und das «dichte öffentliche Verkehrssystem», auch wenn es beim Ausbau des Radwegnetzes laut Amrein «sicher noch Ausbaupotenzial» gibt. Auch für CVP-Vertreter Hanspeter Bucheli aus Ruswil ist der Kanton Luzern «mit dem ÖV mittelfristig sehr gut unterwegs». Wenn in 15 Jahren der Durchgangsbahnhof eröffnet werde, könnten die Kapazitäten auf der Schiene «massiv erhöht» werden, was zu einem «viel attraktiveren Angebot» führe.

Auch die Chancen, das Ziel von Netto-Null-CO 2 -Emissionen bis 2050 erreichen zu können, wird von der bürgerlichen Seite optimistischer als vom links-grünen Lager beurteilt. «Weil die Entwicklung von Elektroautos und wasserstoffbetriebenen Lastwagen in der Wirtschaft Fahrt aufgenommen hat, gehen wir davon aus, dass die Ziele im Verkehrsbereich erreicht werden und die vorgesehenen Massnahmen reichen», sagt der Schenkoner FDP-Parlamentarier Thomas Meier. Der Kanton könne den Prozess der Elektrifizierung mit einer ökologischer ausgestalteten Motorfahrzeugsteuer zudem weiter beschleunigen. Gleichzeitig müsse der Kanton «die Voraussetzungen schaffen, dass auf Teufel komm raus Elektro-Ladestationen gebaut werden». Ein Anliegen, das Meier mit einer Motion bereits bei der Regierung deponiert hat.

Für eine Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuern und eine «massiv verbesserte Ladeinfrastruktur» macht sich auch Hanspeter Bucheli stark. Dass dafür viel Strom benötigt wird, ist ihm sowie den FDP-Mitgliedern Meier und Amrein bewusst. Dieser müsse dringend aus erneuerbarer Energie stammen, sind sich die drei Mitte-Politiker einig. Während Bucheli dazu einen Planungsbericht vom Bund verlangt, fordern Amrein und Meier vom Kanton das Schaffen von guten Voraussetzungen für den Ausbau der Windenergie, der Kleinwasserkraftwerke und von grossflächigen Fotovoltaikanlagen.

Verkehr via Verbote zu lenken, kommt für Bürgerliche nicht in Frage

Als einziger gegen eine ökologische Reform der Motorfahrzeugsteuern kämpft SVP-Mitglied Willi Knecht. Eine solche belaste jene, die auf das Auto angewiesen seien. Welche Antriebstechnologien sich durchsetzen würden, sei «heute nach wie vor unklar». Wichtig sei, dass der Staat die Technologiefreiheit des Wandels zulasse.

Wiederum einig sind sich die Vertreter von CVP, SVP und FDP in der Ruek darüber, dass Verkehr nicht durch Verbote vermieden werden soll. «Die linken politischen Kräfte arbeiten gezielt darauf hin, den motorisierten Individualverkehr unattraktiv zu machen, um ein Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr zu erzwingen», glaubt CVP-Vertreter Hanspeter Bucheli. Statt Verbote brauche es beispielsweise raumplanerische Massnahmen: «Das Gewerbe und die Industrie sollen so platziert werden, dass die Wege für die Güter möglichst kurz und direkt sind.»

Für die beiden FDP-Politiker Meier und Amrein ist Roadpricing ein Instrument, um den Verkehr gleichmässiger zu verteilen. Dieses System werde in Ländern wie Grossbritannien und Schweden bereits erfolgreich angewendet und solle deshalb entwickelt werden. Unter Roadpricing versteht man das Erheben von zeitlich und räumlich unterschiedlichen Gebühren für die Benutzung von Strassen. Ziel ist es, das Verkehrsaufkommen in der Rushhour zu senken und auf verkehrsärmere Zeiten zu verlagern.

Beim Mobility Pricing wird auch der öffentliche Verkehr miteinbezogen, um über den Preis die Spitzen im Stossverkehr auf Strasse und Schiene zu brechen. Im Kanton Luzern wird das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement nach einem teilweise erheblich erklärten Postulat der GLP im Austausch mit dem Bund prüfen, welche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für einen allfälligen Pilotversuch zu Mobility Pricing im Kanton gelten würden.