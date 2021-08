Energiestrategie Stadt Luzern «Wir plädieren für Netto-Null bis 2045»: EWL will mehr Zeit für den Total-Umbau der Energieversorgung Über die Ziele ist man sich einig, nicht aber über den Zeitplan: Linksgrün will die Stadt Luzern bis 2030 klimaneutral machen. Der Stadtrat will bis 2040 warten – und EWL noch länger. Robert Knobel 13.08.2021, 16.23 Uhr

Patrik Rust, Vorsitzender der Geschäftsleitung EWL. Im Hintergrund liegen Leitungsrohre bereit, die für die Seeenergie verwendet werden. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2021)

Der Luzerner Stadtrat hat eine ambitionierte Klima- und Energiestrategie vorgelegt. Mit Abstand die grösste Herausforderung ist dabei der Ersatz von Öl- und Gasfeuerungen, die in der Stadt Luzern heute noch über 90 Prozent aller Heizungen ausmachen. Im Gegensatz zu vielen Landgemeinden, wo sich Alternativen wie Wärmepumpen oder Holzschnitzel stark verbreiten, hat sich in der Stadt Luzern bisher wenig bewegt. Denn die Einführung eines neuen Heizungssystems ist in der dicht bebauten Stadt viel komplizierter als in einer Einfamilienhaussiedlung.

Stadt und Energie Wasser Luzern (EWL) will beim Heizungsersatz möglichst koordiniert vorgehen. Patrik Rust, Vorsitzender der EWL-Geschäftsleitung, sagt:

«Die Frage, welches der sinnvollste Energieträger ist, muss für jedes Quartier einzeln beantwortet werden.»

Wärmepumpen zum Beispiel seien im Stadtzentrum nicht ideal: So kommen Erdsonden wegen des Grundwasserspiegels nicht in Frage, oder es fehlt der Platz für die Aussengeräte. In Quartieren wie dem Wesemlin hingegen seien solche Installationen problemlos möglich.

Wird EWL ein Geothermie-Kraftwerk betreiben?

Grosses Potenzial sieht Rust bei der Fernwärme und der Seeenergie. «Allein in die Fernwärme haben wir bisher 130 Millionen Franken investiert. Diese Entwicklung wird sich nun noch beschleunigen.» Aber auch diese Systeme, bei denen Wärme, Warmwasser oder Kälte aus einer Energiezentrale in die Haushalte geliefert wird, rechnen sich nur, wenn die Distanz zwischen Zentrale und Bezüger nicht zu gross ist.

Eine weitere Möglichkeit sind lokale Energiezentralen, die wahlweise mit Holzschnitzeln oder später auch mit Geothermie (Erdwärme) betrieben werden. Um Letztere ist es ziemlich still geworden, nachdem ein Versuch in Basel 2007 ein Erdbeben ausgelöst hatte. Doch für Patrik Rust ist klar, dass Erdwärme früher oder später wieder aktuell wird – auch bei EWL könne man sich längerfristig vorstellen, diese Energie selber zu nutzen.

Und das Erdgas? Im Luzerner Stadtparlament wurde bereits die Forderung laut, das städtische Gasnetz vollständig stillzulegen. Doch für EWL ist dies kein Thema. Rust sagt:

«Wir werden auch in Zukunft noch Gas benötigen – allein schon, um Verbrauchsspitzen abzudecken, wenn Fernwärme und Seeenergie einmal zu wenig Wärme liefern.»

Solche Engpässe entstehen etwa im Winter bei Minustemperaturen. Hinzu kommen einige Industriezweige, wo es bisher keine Alternativen zum Gas gibt. Und in Quartieren wie der Altstadt, wo der Platz für Fernwärmeleitungen oder Wärmepumpen fehlt, wird EWL womöglich auch in Zukunft auf Gas setzen.

Stadtluzerner können schon bald mit Biogas heizen

Dabei sollen aber anstelle von Erdgas vermehrt Bio- oder synthetische Gase zur Anwendung kommen. «Wir werden schon bald damit beginnen, solche CO 2 -neutralen Gase dem Erdgas beizumischen», sagt Patrik Rust. Doch weshalb wird nicht einfach die ganze Gasversorgung der Stadt auf erneuerbares Gas umgestellt – dann bräuchte es keinen teuren Ausbau von Fernwärme & Co? Patrik Rust winkt ab:

«Eine vollständig erneuerbare Gasversorgung wäre rein von der verfügbaren Menge her nicht realistisch.»

Biogasanlage in Inwil: Solche umweltfreundlichen Lösungen sollen in der Stadt Luzern zunehmend das Erdgas ersetzen. Im Bild Philip Gassner, Geschäftsführer der Swiss Farmer Power in Inwil. Bild: Pius Amrein (1. März 2021)

Die städtische Energiestrategie erfordert von EWL einen enormen Kraftakt: Kilometerweise neue Leitungen für Seeenergie oder Fernwärme müssen neu gebaut werden. Diese sind zudem viel grösser und aufwendiger im Verlegen als die bisherigen Gasleitungen. Hinzu kommt der Bau von Energiezentralen, in denen das Warmwasser für die Haushalte bereitgestellt wird.

Die Energiestrategie kostet über 1 Milliarde Franken

Insgesamt rechnet Patrik Rust mit Investitionen von 1,1 Milliarden Franken. Doch damit nicht genug: Das Erdgasgeschäft, mit dem EWL bisher einen Grossteil ihres Geldes verdient hat, fällt künftig weg. «Unser Verschuldungsgrad wird massiv steigen, die Eigenkapitalquote deutlich sinken.» Um die Verluste abzufedern, will EWL künftig nur noch halb so viel Dividende an die Stadt abliefern (6 statt 12 Millionen). Entscheidend sei, dass man genügend Zeit für die Transformation habe, betont Rust. «Andernfalls wäre unsere Stabilität als Firma ernsthaft gefährdet.»

EWL stehe grundsätzlich hinter den Zielen der Stadt Luzern als Eigentümerin, betont Rust. Die «Weg-vom-Gas-Strategie» verbessere nicht nur die Umweltbilanz, sondern erhöhe auch die regionale Wertschöpfung, da der grösste Teil der Investitionen in die lokale Wirtschaft fliesst. Der Plan, bis 2040 beim CO 2 eine Netto-Null-Bilanz zu erreichen, sei aber zu ambitioniert.

«Wir plädieren für 2045»,

so Rust. Allerdings forderte das Stadtparlament, die CO 2 -Neutralität sogar schon 2030 zu erreichen. «Das ist definitiv nicht realistisch», sagt Patrik Rust.

Zum geplanten Ausbau der Solarenergie sagt Patrik Rust:

«Wie schnell der Ausbau vonstattengeht, hängt ganz von den Hauseigentümern ab.»

Solche Bilder soll es viel häufiger geben: Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Scheune Hinter Musegg. Philipp Schmidli

Die Stadt könne mit Fördergeldern lediglich zusätzliche Anreize schaffen. Klar ist derweil, dass der Stromverbrauch ansteigen wird: Jede Heizung, die kein Öl, Gas oder Holz braucht, benötigt Strom. Hinzu kommt die massiv zunehmende Anzahl Elektroautos. Ab 2045 wird bei EWL zudem der Atomstrom wegfallen. Selbst wenn die massive Steigerung der Solarproduktion gelingt, reicht dies wohl nicht, um all diese Faktoren zu kompensieren. EWL wird daher auch in Zukunft auf den Zukauf von Elektrizität angewiesen sein.