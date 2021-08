Ersatz von Öl- und Gasheizungen: Basel als Vorbild für Luzern

Der CO 2 -Ausstoss der Stadt Luzern soll gemäss Stadtrat auf «netto null» sinken – aber erst im Jahr 2040. So viel Zeit sei nötig, um den Umbau der fossilen Wärmeversorgung zu vollziehen. Schneller erreichen lässt sich Klimaneutralität zumindest auf dem Papier mit sogenannten CO 2 -Zertifikaten: Ein Unternehmen oder eine Gemeinde kauft ein Zertifikat, das die Reduktion einer bestimmten Menge von CO 2 finanziert – zum Beispiel durch ein Klimaschutzprojekt anderswo in der Welt. Damit werden die eigenen Emissionen quasi kompensiert.

Eine solche Lösung ist in Luzern aber kein Thema. «Damit würden wir den CO 2 -Ausstoss der Stadt nur kurzfristig weisswaschen, was uns wenig sinnvoll scheint», sagt Gregor Schmid, Leiter Umweltschutz der Stadt Luzern. (sma)