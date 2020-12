Energieversorgung Etappenziel für Grossprojekt ist erreicht: Erste Wohnungen im Gebiet Luzern Süd werden mit Seewasser geheizt Die See-Energie-Zentrale in Horw ist nun in Betrieb. Sie soll künftig 6800 Haushalte mit Wärme oder Kälte versorgen. Ganz ohne Gas geht es aber nicht. Stefan Dähler 11.12.2020, 16.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit diesem Monat wird in der Überbauung Wegmatt in Horw mit Seewasser geheizt – und im Sommer bei Bedarf auch gekühlt. Wie Energie Wasser Luzern (EWL) am Freitag mitteilt, ist die See-Energie-Zentrale im Horwer Seefeld nach rund einem Jahr Bauzeit nun in Betrieb. Von aussen handelt es sich nur um einen unscheinbaren Glasbau (rechts):

Bild: EWL

Doch die Dimensionen sind beachtlich. Die EWL-Tochterfirma Seenergy Luzern AG investiert für das Projekt total 95 Millionen Franken. Elf Millionen davon flossen in den Bau der See-Energie-Zentrale, der Rest wird für den Bau der Leitungen sowie der zwölf Quartierzentralen in Horw und Kriens benötigt, mit denen die einzelnen Gebäude erschlossen werden.

Geplant ist, mit Seewasser im Endausbau jährlich 55 Gigawattstunden Energie zu produzieren. Dies entspreche der Versorgung von rund 6800 Haushaltungen mit Wärme und Kälte, so EWL. Damit würden jährlich bis zu 10'000 Tonnen CO 2 eingespart.

Energie aus dem See – so funktioniert's Das Seewasser wird mittels Pumpe aus einer Tiefe von 30 bis 40 Metern in die Energiezentrale befördert. Das Wasser weist das ganze Jahr über eine Temperatur von 4 bis 8 Grad auf. In der Zentrale entnehmen Wärmetauscher Energie aus dem Wasser und übergeben sie an ein abgetrenntes Rohrleitungsnetz, in dem ebenfalls Wasser zirkuliert. Das Seewasser wird dadurch um rund drei Grad abgekühlt und fliesst zurück in den See. Das aufgewärmte Rohrleitungswasser fliesst in die Quartierzentralen. Dort wird für die Wärmeversorgung die Temperatur mit Wärmepumpen erhöht und in die Heizsysteme der Gebäude weitergeleitet. Das Wasser kühlt sich dadurch ab und wird wieder zur See-Energie-Zentrale zurückgeleitet. Wenn im Winter viel geheizt werden muss, kann die Überbelastung mit Erdgas abgedeckt werden. Für Klima- und Kühlanlagen kann auch Kälte ab dem See-Energie-Netz bezogen werden.

Ausbau erfolgt schrittweise

«Für den Ausstieg aus den fossilen Energiequellen bedeutet die See-Energie einen wichtigen und grossen Schritt», sagt Stephan Marty, Vorsitzender der EWL-Geschäftsleitung. Der Ausbau des Netzes in Luzern Süd erfolgt nun schrittweise. Ab Januar werden die Ebenaustrasse in Horw und die Überbauung Schweighof in Kriens angeschlossen, die Überbauung Moyo in Horw folgt im Sommer. Der Zeitplan für die weiteren Quartiere steht noch nicht fest, zumal einige Überbauungen, wie etwa Eichhof West, erst in einigen Jahren realisiert werden. Hier sehen Sie das geplante See-Energienetz:

Nicht alle Quartiere in Luzern Süd werden vom See-Energienetz erschlossen. Bei der Kuonimatt ist das beispielsweise nicht der Fall. «Der Aufbau des Netzes ist sehr kostenintensiv, daher ist die Erschliessung von nur kleinen Häusern nicht wirtschaftlich», sagt EWL-Sprecherin Petra Arnold. Sie fügt an:

«Grundsätzlich ist das Gebiet Luzern Süd für See-Energie sehr gut geeignet, weil es viele grosse Überbauungen gibt.»

Für das Seewasser sei der Vorgang unproblematisch. Der Vierwaldstättersee fasst rund zwölf Milliarden Kubikmeter Wasser. Davon nutzt EWL gemäss Mitteilung im Endausbau rund 0,33 Prozent. Gemäss dem Eidgenössischen Wasserforschungsinstitut Eawag wären pro Jahr bis zu 25 Prozent ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt verwertbar. Probleme gab es bei den Bauarbeiten, weil es durch Bohrungen bei den Sportanlagen im Seefeld zu Absenkungen und Schäden kam. Diese seien inzwischen behoben worden, sagt Arnold.

Gas als «Back-up» für Problemfälle oder sehr kalte Tage

Trotz der neuen Wasserleitungen ist in den Quartieren von Luzern Süd auch weiterhin ein Gasanschluss vorgesehen. «Das braucht es als Back-up, falls es mit dem Wassernetz Probleme geben sollte, oder als Ergänzung an sehr kalten Tagen», sagt Arnold. Der Gasenergieanteil bei den betroffenen Gebäuden wird an ganz kalten Tagen maximal zehn Prozent sein.

EWL beabsichtige in Zukunft, diesen Gasanteil mit erneuerbarem Gas bereitzustellen. Damit wird die Wärmeversorgung zu 100 Prozent erneuerbar sein. «In milden Wintern, wie es sie angesichts des Klimawandels immer öfter geben dürfte, braucht es kein Gas», so Arnold.

Weiteres Wassernetz in Luzern geplant

Der Gasanteil an der gesamten Wärme- und Kälteversorgung durch EWL wird durch das Projekt weiter abnehmen. Bereits 2019 gab es einen grossen Sprung: Dank des Wärmenetzes zur Kehrichtverbrennungsanlage Renergia in Perlen sank der Anteil von 52,1 Prozent im Jahr 2018 auf 18,7 Prozent. Wie hoch der Gasanteil künftig sein wird, könne man noch nicht genau sagen, so Arnold. Er dürfte aber weiterhin sinken, da EWL mit dem Bau einer Leitung von der See-Energie-Zentrale beim Inseli zum Rechenzentrum im Wartegghügel ein weiteres Projekt plant, durch das mittelfristig rund 3700 Haushalte erschlossen werden sollen. Auch das Verkehrshaus soll dereinst mittels Seewasser geheizt und gekühlt werden.

Künftig soll EWL bei der Wärme- und Kälteversorgung praktisch ohne fossiles Gas auskommen. Der Grosse Stadtrat hat vor rund einem Jahr beschlossen, dass das stadteigene Unternehmen aus der fossilen Gasenergie aussteigen muss. Wie die Umsetzung konkret aussehen wird und wann sie erfolgen soll, ist noch nicht bekannt. Informationen sollen im Verlauf des nächsten Jahres im Rahmen einer Dekarbonisierungs- und Wärmestrategie geben.