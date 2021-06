Energiewende Beitrag gegen die Winterstromlücke: Buttisholzer Bauer füllt seine Scheune mit Holzschnitzeln statt Heu Zur Stromgewinnung baut Georg Hodel auf seinem Hof ein Holzheizkraftwerk. Es ist das erste im Kanton Luzern, das in einer Landwirtschaftszone steht. Ein Wärmeverbund nutzt zudem die Abwärme. Reto Bieri 09.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es heisst, die Energiewende macht Landwirte zu Energiewirten. Einer, auf den das zutrifft, ist Georg Hodel aus Buttisholz. Sein Hof Schweikhüsere liegt etwas erhöht rund 500 Meter vom Dorf entfernt und bietet eine wunderschöne Fernsicht. Schon von weitem stechen die vielen Solarpanels ins Auge, die auf der Scheune und weiteren Nebengebäuden in der Sonne glänzen. Auf die Dächer gesetzt hat sie Georg Hodel selber. Seit Jahren installiert der Autodidakt im Nebenerwerb Solaranlagen und hat dazu die Firma Hodel Energie GmbH gegründet.

Sie stehen auf Energie: Mit solchen Holzhackschnitzeln produzieren Manuel Hebler (links) und Georg Hodel in Buttisholz bald Strom und Wärme. Bild: Pius Amrein (Buttisholz, 25. Mai 2021)

Doch im Moment hat Georg Hodel keine Zeit, Solaranlagen zu verkaufen. Ein neues Energieprojekt absorbiert ihn. Für dieses hat der 31-Jährige die Milchwirtschaft aufgegeben, die Kühe sind verkauft. Nur die Schweine bleiben sowie 500 Hochstammbäume, Blumenwiesen und Ackerbau. Statt Heu werden in der grossen Scheune künftig rund 4000 Kubikmeter Holzhackschnitzel gelagert. Damit treibt der findige Jungunternehmer in der Remise nebenan ein Holzgas-Blockheizkraftwerk (BHKW) an.

Vereinfacht gesagt, werden in der Anlage Schnitzel erhitzt und mit dem aus dem Holz freigesetzten Gas wird Strom produziert (ein Erklärvideo finden Sie hier). Das BHKW dient in erster Linie der Gewinnung von Elektrizität. Zusammen mit der Fotovoltaikanlage wird es so viel Strom produzieren, wie rund 800 Vier-Personen-Haushalte jährlich verbrauchen. Durch die Verbrennung entsteht aber auch Abwärme. Im Sommer werden damit die Holzschnitzel getrocknet, im Winter kann sie zum Heizen genutzt werden.

Mittelfristig sollen 250 Buttisholzer Wohnungen beheizt werden

Hier kommt Manuel Hebler ins Spiel, ein Jugendfreund von Hodel. Der ebenfalls 31-jährige Gebäudetechnikingenieur engagiert sich im Nebenamt in der Korporation Buttisholz für das Ressort Liegenschaften. Neben einem Neubauprojekt steht bei einigen Liegenschaften ein Ersatz der Ölheizungen an. Entsprechend horchte Hebler auf, als er von Hodels Vorhaben erfuhr. Sie entwickelten die Idee für ein Fernwärmenetz.

Nebst dem Neubau der Korporation mit 22 Wohnungen konnten die beiden für die erste Etappe als weiteren Wärmeabnehmer die Schmid Immobilien AG gewinnen. Sie erstellt aktuell im Mühlefeld gleich hinter dem Altersheim eine Überbauung mit 28 Wohnungen. Mittelfristiges Ziel der beiden Jungunternehmer ist es, rund 250 Buttisholzer Wohnungen erneuerbar zu heizen. In weiteren Etappen sollen Gemeindegebäude wie das Schulhaus und andere Quartiere hinzu kommen.

Die baulichen Voraussetzungen dafür sind bereits geschaffen. Die Gemeinde führte vergangenes Jahr im Dorfzentrum Bauarbeiten durch. Hodel und Hebler nutzten die Gunst der Stunde und liessen auf eigene Kosten Fernwärmeleitungen verlegen. Unter anderem zu diesem Zweck gründeten sie die Wärmeverbund Buttisholz AG. Für das Wärmenetz soll künftig eine Trägerschaft organisiert werden.

Kraftwerk und Fernwärmenetz kosten rund sechs Millionen Franken

Die Investitionen sind beachtlich: Das Heizkraftwerk und das ausgebaute Fernwärmenetz kosten je rund drei Millionen Franken. Das Projekt rechne sich, weil die produzierte elektrische Energie vergütet wird. Das Holzheizkraftwerk erhält laut Hodel als eines der letzten Projekte Geld aus der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV), einem Förderinstrument des Bundes, das Ende nächsten Jahres ausläuft. Konkret sind es 30 Rappen pro Kilowattstunde Strom, ein vergleichsweise hoher Betrag. Hodel findet die Entschädigung dennoch gerechtfertigt:

«Eine Alternative wäre, die Fotovoltaik so stark auszubauen, dass der Strom auch im Winter reicht. Aber das ist nicht sinnvoll, solange die überschüssige Energie nicht vom Sommer in den Winter gespeichert werden kann.»

Die Abwärme des Holzheizkraftwerks wird an die Wärmeverbund Buttisholz AG abgegeben, sie organisiert den Vertrieb im Dorf. «Dank der günstigen Abwärme kann der kostenintensive Ausbau des Fernwärmenetzes vorangetrieben werden. Nach einer ersten Betriebsphase ist der Wärmeverbund frei, andere Wärmeproduzenten einzubinden. So ist der Verbund nicht von meiner Person abhängig», sagt Hodel.

Viel Überzeugungsarbeit bei den Behörden

Während es bei der Baubewilligung für das Fernwärmenetz zügig vorwärtsging, dauerte es für das Holzheizkraftwerk rund zwei Jahre. Er habe bei den kantonalen Stellen einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen, sagt Hodel. Das hat auch damit zu tun, dass es in der Schweiz nur wenige derartige Anlagen gibt. Hodel schätzt sie auf ein halbes Dutzend. Davon steht die Hälfte im Kanton Luzern, vorwiegend bei Sägereien. Hodels Projekt wird laut eigenen Aussagen das grösste im Kanton Luzern sein – und das erste in der Landwirtschaftszone. Auch deshalb schauten die Behörden genauer hin.

Seit Anfang Juni liegt die Baubewilligung für das Heizkraftwerk vor. Damit ist der Weg frei für die Anschaffung von fünf Holzvergasern. Ein sechster wird später hinzu kommen. Als Pufferspeicher dient ein mit Wasser gefülltes, zehn Meter hohes Silo, das Wärme für zwei kalte Wintertage speichern kann. Die Holzhackschnitzel stammen hauptsächlich aus der Umgebung von einer regionalen Waldgenossenschaft.

Grosses Potenzial von Holzgas-Strom

Ein Grund, warum Georg Hodel auf die Strom- und nicht in erster Linie die Wärmeproduktion aus Holz setzt, ist die drohende Stromlücke im Winter, insbesondere, wenn dereinst die AKWs abgeschaltet sind. «Die fehlende saisonale Speicherung ist ein Manko in unserer Energiestrategie», sagt Hodel. «Im Gegensatz zum Sonnenstrom liefern Holzheizkraftwerke Bandenergie und können so einen wichtigen Beitrag gegen die Winterstromlücke leisten.» Gemäss Hodels Berechnungen beträgt das landesweite Potenzial dieser Technologie rund vier Terawattstunden. Das wären immerhin rund sieben Prozent des heutigen Stromverbrauchs der Schweiz.

Die Energieproduktion müsse vielfältiger werden, fügt Manuel Hebler an. Zudem sei es einfacher, Wärme zu speichern statt Strom. Die beiden denken deshalb bereits weiter: Falls die Nachfrage nach Abwärme aus dem Holzheizkraftwerk ansteigt, möchten sie in einem Erdsondenfeld im Sommer zusätzlich Wärme speichern. Laut Hodel werden bis zu 60 Erdsonden rund 70 Meter tief gebohrt. Als Speicherelement dient die Erde. «Weil die Temperaturübertragung träge ist und ein Speicher solcher Grösse wenig Verluste hat, kann man die Erde im Sommer auf 70 bis 80 Grad aufheizen. Im Winter gibt sie die Wärme wieder ab», sagt Hodel. Wahrlich, an Visionen mangelt es diesem Energiewirt nicht.

Hinweis: Mehr Infos unter www.waermeverbund-buttisholz.ch