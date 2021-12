Energiewende Das Dilemma der Umweltverbände: Darum schauen sie bei Windkraftprojekten ganz genau hin Windräder sollen einen Beitrag zur Energiewende leisten. Dennoch stehen BirdLife und Pro Natura Luzern manchen Projekten kritisch gegenüber. Ein Widerspruch? Nein, sagen die Verbände. Niels Jost Jetzt kommentieren 03.12.2021, 16.00 Uhr

Windräder haben in der Schweiz einen schweren Stand. Diesen Eindruck erhält, wer zwei kürzlich gefällte Entscheide betrachtet. Rickenbach hat am vergangenen Sonntag einer Initiative zugestimmt, die sich gegen das Windkraftprojekt von Mitte-Nationalrätin Priska Wismer auf dem Stierenberg stellt. Nationale Beachtung erhalten hat zudem ein Bundesgerichtsurteil zum Windpark auf dem Grenchenberg im Kanton Solothurn. Um bedrohte Vögel zu schützen, dürfen höchstens vier statt sechs Anlagen gebaut werden.

Eines von total drei Windrädern auf Luzerner Boden: Die Windkraftanlage Lutersarni in Entlebuch. Bild: Roger Grüter (2. November 2019)

Die Fälle zeigen exemplarisch auf, aus welcher Richtung der Gegenwind bei Windkraftprojekten weht. In Rickenbach kam der Widerstand aus der lokalen Bevölkerung, was typisch sei, wie Experte Rolf Wüstenhagen sagt. Beim Grenchenberg wurde eine Einsprache von BirdLife Schweiz teilweise gutgeheissen.

Verbände nehmen erst bei fertigen Projekten Stellung

Eine Umweltorganisation, die sich gegen den Bau einer Anlage von erneuerbarer Energien wehrt – wie passt das zusammen? Und wie stehen BirdLife und Co. zu Luzerner Projekten? Hier sind laut dem kantonalen Konzept Windenergie 16 bis 19 Windräder geplant. Sie sollen einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten. Etwa die Anlage auf dem Lindenberg im Luzerner Seetal, angrenzend an den Aargau. Während Pro Natura Aargau das Projekt unterstützt, ist die Luzerner Sektion eher kritisch eingestellt, wie der «Seetaler Bote» kürzlich berichtete.

Eine abschliessende Haltung, wie sie zu den Vorhaben in Luzern stehen, haben die hiesigen Umweltverbände noch nicht. Man könne erst dann zu Projekten Stellung nehmen, wenn diese fertig ausgearbeitet seien und öffentlich auflägen, sagt sowohl Christa Glauser, stellvertretende Geschäftsführerin von BirdLife Schweiz, als auch Katja Dürst, Geschäftsführerin von Pro Natura Luzern. Beide lehnen die Windkraft nicht partout ab, im Gegenteil: Sie akzeptieren sie. «Aber», so Dürst, «Voraussetzung ist, dass die Projekte ökologische Standards erfüllen.»

Widerstand, wenn Biodiversität gefährdet ist

Für beide Verbände haben der Schutz der Biodiversität und die Bewältigung des Klimawandels oberste Priorität. Gehe die Biodiversität verloren, hätte dies auch katastrophale Folgen für die Gesellschaft. Dies sei allerdings noch nicht in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen, anders als die Folgen des Klimawandels, sagt Glauser. Sie betont jedoch:

«Man sollte Biodiversität und Klimaschutz nicht gegeneinander ausspielen. Beides ist sehr wichtig.»

Um die Biodiversität zu schützen, sprechen sich die Verbände also gegen gewisse Windkraftanlagen aus. Glauser bemängelt, dass diesem Aspekt bei der Projektierung häufig zu spät Beachtung geschenkt werde. So würden in den kantonalen Richtplänen potenzielle Standorte für Windräder bestimmt, ohne genügend abzuklären, ob dort gefährdete Vögel oder Fledermäuse leben. Solche Nachweise müssten im Detail erst in der kommunalen Nutzungsplanung erbracht werden. Erst dann seien Verbände wie BirdLife berechtigt, Einsprache zu erheben; beim Richtplan könnten sie lediglich eine Stellungnahme abgeben. «Zu diesem Zeitpunkt wurde schon viel Geld in die Projekte investiert», ist sich Glauser bewusst.

«Es wäre für alle einfacher, wenn eine sorgfältige Interessenabwägung bereits auf Stufe Richtplan erfolgen würde.»

Auch Katja Dürst plädiert für eine sorgfältigere Planung. Bei der Wasserkraft sei dies längst Usus: Hier würden die Betreiber von Beginn an grundlegende Untersuchungen zu Auswirkungen auf die Natur vorlegen.

Verbände setzen auf Fotovoltaik und weniger Stromverbrauch

Doch wie sollen der Kanton Luzern und die Schweiz klimaneutral werden, wenn Projekte mit erneuerbaren Energien nicht realisiert werden können? «In der Schweiz hängt es nicht nur von der Windenergie ab, ob wir die Energiewende schaffen», sagt Glauser. So habe die Solarenergie ein weitaus grösseres Potenzial. Dank stetig höherem Effizienzgrad könne diese auch im Winter Strom liefern. Wichtig sei schliesslich ein Mix an alternativen Energiequellen und weiterer Massnahmen bezüglich Effizienz.

Katja Dürst fordert ein grundlegendes Umdenken.

«Wir sollen nicht nur auf den Ausbau neuer Energiequellen setzen, sondern uns bemühen, weniger Energie zu verbrauchen.»

Dies sehe die Energiestrategie 2050 des Bundes vor. Auch laut Christa Glauser wird noch zu viel Energie verschleudert. Etwa durch Haushaltsgeräte, die den ganzen Tag laufen, aber kaum genutzt werden. Solche Geräte würden bis zu einem Drittel des Haushaltstroms verbrauchen. Hier anzusetzen, wäre im Sinne der Suffizienz, also dem sorgsamen Umgang mit den Ressourcen, ohne die eigene Lebensqualität einschränken zu müssen.

