Windenergie: Kanton Luzern legt 22 Gebiete fest

Energiewende Diese 22 Gebiete eignen sich im Kanton Luzern für den Bau von Windrädern 30 bis 60 Anlagen sollten im Kanton Luzern gebaut werden, um die Energiewende voranzutreiben. Nun nennt der Kanton die geeignetsten Gebiete und will diese in den Richtplan aufnehmen. Das bedeutet vorerst: Stillstand beim Bau neuer Anlagen. Christian Glaus 09.06.2021, 18.42 Uhr

Die Schweiz will schrittweise aus der Atomenergie aussteigen und erneuerbare Energien fördern. Damit das gelingt, muss mehr Strom mit Hilfe von Sonne, Wind, Wasser und Biomasse produziert werden. Doch die Umsetzung konkreter Projekte stockt. Insbesondere die Windenergie hat einen schweren Stand. Die letzte Anlage im Kanton Luzern wurde 2013 von der CKW im Gebiet Lutersarni erstellt. Das am weitesten fortgeschrittene laufende Projekt – jenes von CVP-Nationalrätin Priska Wismer auf dem Stierenberg – stösst in der Bevölkerung auf Widerstand.

Nun aber will der Kanton aufs Gas drücken. Am Mittwoch veröffentlichte er das überarbeitete Konzept Windenergie. Dieses zeigt auf, wo das Potenzial am grössten ist, und definiert 22 Gebiete, welche für den Bau der Kraftwerke in Frage kommen. Diese verteilen sich über den ganzen Kanton, wobei sich der nordwestliche Kantonsteil besonders zu eignen scheint.

Auf Basis dieses Konzepts wird nun der Richtplan angepasst. Obwohl bereits eine komplette Überarbeitung im Gang ist, zieht der Kanton eine Teilrevision für die Festlegung der Standorte für Windräder vor. Kantonsplaner Mike Siegrist erklärt: «Die Gesamtrevision dauert vier bis fünf Jahre. So lange wollen wir nicht warten, weil die Förderung der Windenergie eine hohe Priorität hat.»

Gemeinden können selber entscheiden

Im Richtplan werden die 22 Gebiete verankert. Das schafft für mögliche Investoren eine gewisse Rechtssicherheit und soll deren Interesse am Bau von Windenergieanlagen fördern. Die Autonomie der Gemeinden wird damit nicht übergangen. Denn diese entscheiden selber, ob sie die Standorte in ihre Nutzungspläne aufnehmen. Auch Rechtsmittel gegen konkrete Projekte sind weiterhin möglich.

Zurück zum Konzept Windenergie: Das zehn Jahre alte Papier wurde auf der Basis neuer Windmessungen und unter Berücksichtigung der neuesten Technologien überarbeitet. Der Bund geht in seinem eigenen Konzept davon aus, dass im Kanton Luzern jährlich zwischen 130 und 400 Gigawattstunden Strom aus Windenergie produziert werden können. Das entspräche dem Verbrauch von gut 36'000 bis 112'000 Haushalten. Um das Minimalziel zu erreichen, wären – je nach deren Grösse – 30 bis 60 Anlagen nötig.

250 Gigawattstunden Strom aus Windenergie bis 2050

Der Kanton Luzern hat nun eigene Ziele definiert. Er will bis 2035 den Strom aus Windenergie auf 100 Gigawattstunden pro Jahr steigern. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag der Ertrag bei 3,5 Gigawattstunden. Bis 2050 strebt der Kanton Luzern die Produktion von 250 Gigawattstunden an. Setzt er die Messlatte hier nicht etwas tief an? «Eben nicht», sagt Paul Hürlimann, Leiter der Abteilung Energie und Emissionen. «Wir haben uns realistische Ziele gesetzt.» Mit diesen Werten erreiche der Kanton das Mittel der vom Bund vorgegebenen Bandbreite und leiste einen wichtigen Beitrag an die Energiewende.

Dass Hürlimann nicht das Maximum anstrebt, hat mehrere Gründe. So zeigen die Windmessungen, welche Gebiete sich eignen könnten. Ob eine Anlage aber tatsächlich Sinn macht und rentabel betrieben werden kann, zeigen erst die Detailabklärungen für ein Projekt. Dafür müssen die Initianten ein Jahr lang Windmessungen durchführen. «Es kann sein, dass die jetzigen Annahmen an einzelnen Standorten zu optimistisch sind und diese deshalb wegfallen», sagt Hürlimann. Und am Schluss entscheidet immer das Stimmvolk in der Standortgemeinde, ob eine Anlage gebaut werden kann.

Hürlimann ist sich bewusst, dass es für eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung «sicher noch Aufklärung braucht». Ein grosser Teil des Strombedarfs könne in Zukunft mit Wasserkraft und Sonnenenergie gedeckt werden. Doch das reiche nicht. «Der Vorteil der Windenergie ist, dass ein grosser Teil im Winter produziert wird, wo der Bedarf grösser ist und sich eine Lücke abzeichnet.»

Viele unterschiedliche Interessen prallen aufeinander

Wie viele Interessen beim Thema Windenergie aufeinanderprallen, zeigt sich im Konzept Windenergie. Dafür wurden die Haltungen von regionalen Entwicklungsträgern, Nachbarkantonen oder Schutzverbänden abgeholt. Die Stellungnahmen könnten unterschiedlicher nicht sein. Nachbarkantone, Verbände oder kantonale Fachstellen weisen darauf hin, dass die Anlagen das Landschafts- oder Ortsbild beeinträchtigen könnten. Andere betonen den Schutz von Vögeln oder Fledermäusen. Die Gemeinde Entlebuch hingegen hebt ihre Vorreiterrolle hervor und setzt sich für einen weiteren Ausbau ein. Solche Rückmeldungen stimmen Hürlimann optimistisch: «Im Entlebuch wurden die ersten Anlagen gebaut. Da zeigt sich: Wenn die Windräder einmal stehen, steigt die Zustimmung für die Windenergie.»

Seit dem Bau der letzten Windenergieanlage im Kanton Luzern sind inzwischen acht Jahre vergangen. Wann die nächste gebaut wird, ist noch nicht klar. Doch solange der kantonale Richtplan überarbeitet wird, heisst es erst mal Stillstand. Kantonsplaner Mike Siegrist empfiehlt, die Teilrevision abzuwarten. «Das Risiko für die Investoren wäre gross, weil das raumplanerische Fundament für die Anlagen fehlt.» Vorgesehen ist, dass der Entwurf bereits im kommenden Winter öffentlich aufgelegt wird. Im besten Fall könnte der Kantonsrat bereits im nächsten Sommer über die Teilrevision entscheiden. Eine sportliche Vorgabe, aber nicht unrealistisch, wie Siegrist sagt. «Das Tempo hängt davon ab, wie umstritten die Teilrevision ist. Beim Thema Windenergie müssen wir uns sicher auf viele Rückmeldungen einstellen.»