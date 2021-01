Energiewende Grosse Teile der Stadt Luzern sollen künftig mit Seewasser geheizt werden Nach der Realisierung eines See-Energienetzes in Horw und Kriens plant Energie Wasser Luzern (EWL) weitere Ausbauten in der Stadt Luzern. Um die von der Politik angestrebte Umstellung auf erneuerbare Energien zu schaffen, sind aber noch deutlich grössere Anstrengungen nötig. Stefan Dähler 15.01.2021, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein erster Schritt ist geschafft: Seit Dezember werden die ersten Gebäude im Gebiet Luzern Süd mit Energie aus dem Seewasser geheizt und im Sommer bei Bedarf gekühlt. Die dafür nötige See-Energiezentrale in Horw und ein Teil der Wasserleitungen in die angeschlossenen Quartiere sind fertiggestellt. Im Endausbau soll die See-Energiezentrale jährlich rund 55 Gigawattstunden Energie produzieren, womit rund 6800 Haushalte versorgt werden können. Die Seenergy Luzern AG, eine Tochterfirma von Energie Wasser Luzern (EWL), investiert dafür 95 Millionen Franken.

Bauarbeiten für Netz im Stadtzentrum starten schon bald

Es handelt sich nicht um das einzige See-Energieprojekt in der Region. Das nächste befindet sich bereits in den Startlöchern. So hat EWL die bestehende See-Energiezentrale beim Inseli letztes Jahr für rund 20 Millionen Franken modernisiert.

Blick in die See-Energiezentrale beim Inseli. Bild: EWL

«Die See-Energiefassung wurde neu erstellt und hat nun die Kapazität, ein deutlich grösseres Gebiet zu versorgen», sagt Stephan Marty, Vorsitzender der EWL-Geschäftsleitung. Geplant ist, das See-Energienetz rund um die Zentrale beim Inseli auf die Quartiere Neustadt, Tribschen und Kleinstadt auszuweiten. Auf dieser Karte sehen Sie das geplante Netz im Luzerner Zentrum sowie jenes im Gebiet Luzern Süd:

Derzeit versorgt die Inseli-Zentrale Bauten rund um den Bahnhof wie das KKL, die Universität oder das Bahnhofgebäude selbst. Der Bau einer ersten Hauptleitung vom Inseli bis zum EWL-Rechenzentrum beim Tribschenhorn soll im Februar beginnen. Weitere Leitungen in Richtung Neustadt und Kleinstadt folgen voraussichtlich bis 2023.

Im Endausbau soll dieses See-Energienetz rund 57 Gigawattstunden Energie pro Jahr produzieren. Für den Ausbau rechnet EWL nochmals mit Kosten von rund 30 Millionen Franken. Insgesamt ist das Energiesystem im Luzerner Zentrum damit günstiger als jenes im Gebiet Luzern Süd. Dies, weil die Zentrale bereits bestand und das Netz weniger weitläufig ist.

Auch Gebiete am rechten Seeufer sollen mittel- bis langfristig mit See-Energie beliefert werden. Derzeit sucht EWL einen Standort für eine weitere Energiezentrale im Würzenbachquartier, um dort ein neues Netz aufzubauen. Weiter soll das Verkehrshaus mittels eigener Zentrale künftig mit Seewasser geheizt und gekühlt werden. Zudem ist geplant, die Haldenstrasse mit einer Leitung durch den See an die Zentrale beim Inseli anzuschliessen.

Die Haldenstrasse, hier beim Casino.

Bild: Roger Grütter (Luzern, 28. März 2017)

Bis ein Versorgungsgebiet vollständig an ein See-Energienetz angeschlossen wird, dauert es jedoch lange. Die jeweiligen Gebäudeeigentümer entscheiden selbst, ob und wann sie ihr Heizsystem umrüsten wollen. «Eine Heizung hat eine Lebensdauer von rund 20 Jahren. Darum kann es nach der Fertigstellung der Leitungen noch bis zu 20 Jahre dauern, bis alle Gebäude im Versorgungsgebiet mit See-Energie beliefert werden», sagt Marty. Generell sei der Aufbau eines See-Energienetzes sehr aufwendig und teuer:

«Die Firma Seenergy wurde 2013 gegründet und es hat bis Ende 2020 gedauert, bis wir den Betrieb aufnehmen konnten.»

Anspruchsvoll sei jeweils die Standortsuche für die Zentrale. «Diese muss sich in Seenähe befinden, doch dort gibt es viele andere Ideen zur Nutzung der Fläche, weiter muss auch der Landschaftsschutz beachtet werden.» Hinzu komme der Bau der Leitungen zur Versorgung der Quartiere. «Weil das Wasser aus dem See kalt ist und wenig Energie enthält, müssen grosse Mengen transportiert werden, um die nötige Wirkung zu erzielen. Dafür sind viel grössere Rohre notwendig als etwa für Gas», sagt Marty. Jene im Gebiet Luzern Süd hätten einen Durchmesser von rund 50 Zentimeter.

Um auch die kältesten Tage abdecken zu können, wären gar 70 Zentimeter nötig, was das Netz noch viel teurer machen würde. Bei grosser Kälte wird das System daher durch eine Gas-Notheizung unterstützt. Das Ziel sei, künftig auf erneuerbares Gas umzustellen, damit die Versorgung im See-Energienetz zu 100 Prozent erneuerbar wird.

Energie aus dem See – so funktioniert's Das Seewasser wird mittels Pumpe aus einer Tiefe von 30 bis 40 Metern in die Energiezentrale befördert. Das Wasser weist das ganze Jahr über eine Temperatur von vier bis acht Grad auf. In der Zentrale entnehmen Wärmetauscher Energie aus dem Wasser und übergeben sie an ein abgetrenntes Rohrleitungsnetz, in dem ebenfalls Wasser zirkuliert. Das Seewasser wird dadurch um rund drei Grad abgekühlt und fliesst zurück in den See. Das aufgewärmte Rohrleitungswasser fliesst in die Quartierzentralen. Dort wird für die Wärmeversorgung die Temperatur mit Wärmepumpen erhöht und in die Heizsysteme der Gebäude weitergeleitet. Das Wasser kühlt sich dadurch ab und wird wieder zur See-Energie-Zentrale zurückgeleitet. Wenn im Winter viel geheizt werden muss, kann die Überbelastung mit Erdgas abgedeckt werden. Für Klima- und Kühlanlagen kann auch Kälte ab dem See-Energie-Netz bezogen werden.

Der Aufbau eines See-Energienetzes lohne sich wegen des grossen Aufwands nur in dicht besiedelten Gebieten. «Wir investieren viel, daher müssen wir pro Leitungskilometer auch viel Energie transportieren und verkaufen», sagt Marty. In Einfamilienhausquartieren seien dezentrale Lösungen wie Wärmepumpen mit Erdsonden sinnvoller. Darum sei beispielsweise nicht geplant, das Kuonimatt-Quartier mit den vielen Einfamilienhäusern an das Netz in Luzern Süd anzuschliessen.

1,1 Milliarden für die komplette Umstellung auf erneuerbare Energie

Trotz der See-Energieprojekte: Erdgas stellt bei EWL nach wie vor das grösste Geschäftsfeld dar – 2019 mit einem Anteil von 51,9 Prozent am Umsatz. Das wird sich beim Unternehmen, das zu 100 Prozent der Stadt Luzern gehört, fundamental ändern. Aufgrund politischer Vorstösse überarbeitet die Stadt derzeit ihre Klima- und Energiestrategie. Die Vorgabe für EWL wird eine klimaneutrale Wärme- und Stromversorgung sein.

Bis wann dieses Ziel erreicht werden muss, ist noch offen. Zur Diskussion steht ein Zeithorizont zwischen 2030 bis 2050. Die Vorlage dürfte im Frühsommer dieses Jahres dem Stadtparlament vorgelegt werden. EWL rechnet für die Umsetzung mit Investitionen von 1,1 Milliarden Franken, sagt Stephan Marty. «Einen Teil davon werden Private realisieren, doch EWL wird den Löwenanteil leisten.» Die Finanzierung stelle eine grosse Herausforderung dar:

Stephan Marty, Vorsitzender der EWL-Geschäftsleitung. Bild: Corinne Glanzmann

«Wir planen darum einen Antrag an die Stadt für eine Halbierung der Dividendenzahlungen.»

So könnte EWL jährlich rund sechs Millionen Franken zusätzlich zur Seite legen. «Zudem brauchen wir natürlich Fremdkapital. Dafür sind die Voraussetzungen gut, da wir mit 72 Prozent eine hohe Eigenkapitalquote haben», sagt Marty. «So sollten wir für die nächsten zehn Jahre gut vorbereitet sein.»

Nichtsdestotrotz werde die komplette Umstellung auf erneuerbare Energien sehr anspruchsvoll sein. Besonders, wenn diese schnell erfolgen soll, so Marty. «Wir brauchen Unterstützung von der Politik, den Behörden und der Gesellschaft.» Denn bei grösseren Projekten dauere es teils sehr lange bis zur Umsetzung. Marty nennt das Beispiel des See-Energienetzes im Gebiet Luzern Süd. «Von der Firmengründung bis zur Inbetriebnahme hat es fast acht Jahre gedauert. Und bis alle Gebäude im Versorgungsgebiet angeschlossen sind, dürften noch viele weitere Jahre vergehen.» Ein Problem stelle dar, dass erneuerbare Energie derzeit noch teurer sei als fossile. Marty führt aus:

«Will man die Umstellung beschleunigen, braucht es staatliche Unterstützung wie Lenkungsabgaben auf fossile Energieträger oder Fördergelder für erneuerbare Energien, allenfalls gar Zwang. Der Markt allein wird es nicht richten.»

Hinzu käme, dass Bauprojekte oftmals viele Diskussionen oder Einsprachen zur Folge hätten. «Dann braucht es eine Güterabwägung.» Marty nennt einige Beispiele: «Erhält man eine alte Fassade oder erstellt man einen energieeffizienteren Neubau? Ist man bereit, Fotovoltaikanlagen anstelle von begrünten Dächern zu realisieren? Mutet man es Bewohnern zu, dass Strassen für den Bau von Leitungen in kurzen Abständen aufgerissen werden?»

Die Energiewende stelle für EWL aber auch eine betriebswirtschaftliche Chance dar. «In der Stadt werden auch viele Gebäude mit Öl geheizt. Dieses Produkt bieten wir nicht an. Unser Ziel ist, diese Kundinnen und Kunden für unsere erneuerbaren Heizsysteme zu gewinnen», sagt Marty.