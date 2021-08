Hier eskortiert die Polizei eine Entenfamilie am Bahnhof Luzern

Ente gut, alles gut Tierischer Einsatz am Bahnhof Luzern: Die Polizei eskortiert eine Entenfamilie Dieser Anblick dürfte am Montagmorgen bei manch einem für einen Schmunzler gesorgt haben: Die Polizei eskortiert eine Entenfamilie durch den Bahnhof Luzern. 09.08.2021, 16.05 Uhr

Zum Glück waren gleich mehrere Polizistinnen und Polizisten zur Stelle, um die Tierchen wieder sicher nach draussen zu lotsen. PilatusToday-Leser Yannick, der das Video um ca. 10.50 Uhr aufgenommen hat, schreibt dazu: «Polizeibegleitschutz für eine Entenfamilie am Bahnhof Luzern».

Spaziergang von Bruchstrasse bis Bahnhof



Die Luzerner Polizei bestätigt auf Anfrage von PilatusToday, dass man geholfen habe, die Entenfamilie, bestehend aus Mutter mit sechs Jungen, in Sicherheit zu bringen. Um 10.20 Uhr sei eine Meldung über die verirrten Tierchen in der Bruchstrasse eingegangen. «Normalerweise lotst man die Enten an die Reuss, dies war bei den Jungen aufgrund der starken Strömung nicht möglich», so Mediensprecher Urs Wigger. Also sei man mit den Tieren von der Bruchstrasse bis zum Bahnhof spaziert, wo man die Enten sicher zum See bringen konnte. (red)