17-Jähriger erzählt, wie er einen Töffunfall nur knapp überlete

Entlebuch Er überlebte nur knapp: Ein 17-Jähriger erzählt von seinem schweren Töffunfall Im Sommer verunfallte Gilles schwer, seine Überlebenschancen lagen gerade mal bei 20 Prozent. Jetzt sagt er, er sei «froh», so früh einen Unfall gehabt zu haben – denn er hat daraus Lehren gezogen.

Gilles ist im Sommer schwer verunfallt. Nur dank des schnellen Handelns von Augenzeugen, Rettungskräften und Ärzteschaft hat er überlebt.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 20. Oktober 2021)

«Pass beim Fahren auf, Grossmami möchte dich noch nicht bei sich im Himmel haben», schrieb Louis seinem Sohn Gilles am Morgen des 21. Julis auf Whatsapp – angehängt ein Foto einer Unfallmeldung von einem jungen Luzerner Töfffahrer, der am Vortag ums Leben gekommen ist. Stunden später verunfallte auch Gilles mit seinem Motorrad.

Gegen 23 Uhr fuhr der 17-Jährige auf der Kantonsstrasse K10 von Entlebuch in Richtung Ebnet. Im Gebiet Fuhrenweid geriet er über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Ehe sein Töff gegen die Leitplanke prallte, sprang Gilles davon ab, schlitterte auf der Leitplanke entlang, stiess mit dem Kopf gegen einen Steinblock und blieb regungslos liegen.

Kaum Erinnerungen mehr an die Nacht

Drei Monate nach seinem Unfall sitzt er bei seinem Vater zu Hause in Luzern am Esstisch. Er macht einen munteren Eindruck. «Mir geht's gut, alles super», bestätigt Gilles. Auch wenn er selbst nicht mit Nachname und erkennbarem Foto in die Zeitung möchte, wolle er mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit. Warum, erklärt er später.

Erinnerungen an diese Nacht hat Gilles fast keine mehr. Sein Vater hingegen schon. Er war gerade in Zürich, als er um 2.30 Uhr angerufen wurde. «Ich stieg sofort ins Auto und fuhr nach Luzern. Da habe ich gar nicht viel studiert, sondern einfach funktioniert», erzählt er. Während der Fahrt telefonierte er nochmals mit der Polizei, da sagten sie ihm schon, dass es «ziemlich schlecht» aussehe. Gilles' Überlebenschancen waren klein, lagen gerade mal bei 20 Prozent.

Eine Kette voller Glücksfälle

Doch sein Sohn hatte Glück. «Dass er überlebte, ist fast schon ein Wunder», sagt Louis nun. Er beschreibt es als eine «Kette voller Glücksfälle». Angefangen bei einem Ehepaar aus Hergiswil bei Willisau, das Gilles, kurz bevor er die Kontrolle über seinen Töff verlor, noch den Vortritt gab – obwohl es das nicht gemusst hätte. So fuhren sie hinter ihm her, beobachteten den Unfall und tippten sofort die Nummer des Rettungsdienstes 144 ins Mobiltelefon ein. Bereits sechs Minuten später landete ein Helikopter der Alpine Air Ambulance bei der Unfallstelle und flog den Krienser ins Luzerner Kantonsspital, wo er an den Lungenflügeln notoperiert wurde. «Es zählte wirklich jede Minute, in der alle Beteiligten schnell und richtig handelten», sagt sein Vater und ergänzt, wie dankbar er auch den Ärzten und Pflegenden des Spitals sei.

«Wäre Gilles fünf Minuten später operiert worden, wäre er verblutet.»

Das alles wirklich realisiert habe er aber erst, als er seinen Sohn nach dieser nervenaufreibenden Nacht morgens um 8 Uhr im Krankenbett gesehen habe. Da lag er noch im Koma, aufgewacht ist er erst einen Tag später. Jetzt schmunzelt Louis, als er erzählt: «Gilles' erste Frage war, ob der Töff schon in die Reparatur gebracht wurde.»

Bessere Schutzkleidung hätte geholfen

Geflickt wurde der Töff zwar nicht, dafür Gilles gewissermassen. Eine zweite, achtstündige Operation richtete das, was beim Unfall nebst den stark verletzten Lungenflügeln «kaputt» ging: den Oberschenkel, die Leiste, die Hüfte, fünf Rippen, das Schlüsselbein und den Daumen. Mit seinem Heilungsprozess seien die behandelnden Ärzte zufrieden, sagt der Jugendliche nun. Ein Trauma von seinem schlimmen Unfall scheint er nicht davongetragen zu haben – den neuen Töff hat er schon abgeholt und er freut sich, wieder auf zwei Rädern unterwegs zu sein. Überhaupt wird er nicht sentimental, wenn er davon erzählt, wie knapp er überlebte. Er sieht die ganze Sache recht optimistisch:

«Besser passiert ein Unfall früh, dann kann man noch daraus lernen.»

In seinem Fall bedeute das, die richtige Kleidung zu tragen. «Wenn ich Ausfahrten mit dem Töff machte, trug ich immer einen Helm und die Lederkombi. Am Abend des Unfalls aber nur den Helm, Trainerhosen und einen Pullover, weil ich einfach kurz von einem Freund heimfuhr.» Künftig werde er sich so nicht mehr auf den Sattel setzen. Und: «Ich hoffe, dass ich mit meiner Geschichte gerade auch andere Junge dazu animieren kann, auf dem Töff immer genügend Schutzkleidung zu tragen.»