Entlebuch Fünf Franken pro Tag: Bergbahnen Sörenberg führen Parkplatzgebühren ein Die Bergbahnen Sörenberg AG startet auf die Wintersaison 2021/22 auf zwei grossen Parkplätzen mit der Einführung einer Parkplatzbewirtschaftung. Mit den Erträgen sollen Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden. 27.09.2021, 12.06 Uhr

In einer ersten Phase werden die Parkplätze Schönisei (rund 250 Parkfelder) und Sörenberg Platz (rund 650 Parkfelder) umgestellt. Nach der Realisierung des Projekts Rothorn Retrofit ab Dezember 2023 wird dies auch beim Parkplatz Rothorn (rund 500 Parkfelder) der Fall sein. Die Parkplatzgebühr beträgt einheitlich fünf Franken pro Tag und Fahrzeug. Das schreiben die Bergbahnen Sörenberg AG in einer Mitteilung.

Die Parkplätze Sörenberg Platz werden ab der Wintersaison 2021/22 bewirtschaftet. Bild: Google Maps

Eingesetzt werden Parkuhren, an denen die Nutzer sich mit der Autonummer registrieren und mit Bargeld oder alternativ bargeldlos bezahlen können. Gäste können sich alternativ per App auf dem Mobiltelefon registrieren und bereits vor der Anreise ihre Parkbewilligung online lösen. Für Saisonkartenbesitzer bestehe die Möglichkeit, eine Park-Saisonkarte zum Preis von 60 Franken zu erwerben. Im ersten Jahr gewährt die Bergbahnen Sörenberg AG den Saisonkartenbesitzern darauf einen Rabatt von 50 Prozent.

Mit den Erträgen aus der Parkplatzbewirtschaftung ist geplant, in den nächsten Jahren grössere Unterhaltsarbeiten an unseren Parkplätzen durchzuführen, heisst es in der Mitteilung weiter. Nach wie vor können Gäste die Parkplätze Rischli und Ochsenweid kostenlos nutzen. Die Bergbahnen Sörenberg AG erhofft sich dadurch eine Entlastung im Zentrum und für die Gäste kürzere Wartezeiten an den Zubringern zum Skigebiet. (fmü)