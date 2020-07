Die erste Kita im Entlebuch öffnet im September – die Idee dafür hatten zwei Escholzmatterinnen Kindertagesstätten gehören vielerorts zum Alltag. Im Entlebuch wurde bislang nur auf Tagesfamilien und private Betreuung gesetzt. Das könnte sich bald schon ändern. Livia Fischer 10.07.2020, 05.00 Uhr

Die Idee für eine Kinderkrippe in der Region Entlebuch entstand schon letzten Winter; kurz bevor Franziska Seiler wieder in ihre Heimatgemeinde Escholzmatt zog. Lange Zeit wohnte die 32-Jährige mit ihrem Mann in der Stadt Luzern. Vor vier Monaten wurden sie Eltern einer kleinen Tochter –der Grund für die Rückkehr aufs Land. «Für mich als berufstätiges Mami war sofort klar: Es braucht unbedingt eine Kita in der Region», erzählt Seiler.

Franziska Seiler (rechts) und Petra Henz werden vom neuen Kita-Angebot ebenfalls profitieren. Bild: PD

Gleicher Meinung war Seilers gute Freundin Petra Henz (40). Auch sie liess sich vor einigen Jahren wieder in Escholzmatt – wo sie selbst aufgewachsen ist – nieder, um eine Familie zu gründen. Mittlerweile sind ihre Kinder vier und eineinhalb Jahre alt und werden abwechselnd von den Eltern und Grosseltern betreut. Weil letztere schon das Pensionsalter erreicht haben, suchte Henz für deren Entlastung nach einer Alternative.

Botschafterinnen für die Region

Zuerst wollten die Freundinnen auf eigene Faust eine Kindertagesstätte eröffnen. «Aber wir haben schnell gemerkt, dass das nicht so einfach ist – allein schon vom finanziellen Aspekt her. Also machten wir uns auf die Suche nach einem Partner, der im Kanton Luzern schon stark verankert ist», sagt Seiler. Dieser war dann auch schnell gefunden. Nach ersten noch unverbindlichen Gesprächen mit Fabian Haindl, Co-CEO der Small Foot AG, stand fest: Die zwei Escholzmatterinnen und das Kita-Netzwerk machen gemeinsame Sache. So werden die Initiantinnen und Mitgründerinnen der Small Foot Region Entlebuch AG Kita Escholzmatt auch weiterhin am Projekt beteiligt sein. Seiler im Marketing und der Kommunikation, Henz im Bereich Finanzen.

Kleinkinder spielen in der Small-Foot-Kita in Ruswil.

Bild: Nadia Schärli (Ruswil, 20. April 2020)

Haindl sieht die beiden Frauen zudem als eine Art Botschafterinnen – sie sich selbst übrigens auch. «Hier im Entlebuch kennt man die Kita-Struktur noch nicht wirklich. Meistens wird die Kinderbetreuung familienintern geregelt. Mit der Kita können wir das Kinderbetreuungsangebot für die Region erweitern», erklärt Seiler. Und dieses könne man durch lokale Personen am besten an die Leute bringen, sind sich Seiler und Haindl einig.

So sieht die Kinderbetreuung im Entlebuch bis jetzt aus Spielgruppen gibt es einige in der Region Entlebuch. Das Angebot für die Betreuung von kleineren oder älteren Kindern ist allerdings gering. Die nächste Kindertagesstätte, die TaFF-Kita, befindet sich in Wolhusen. Auf die Frage, wie viele Kinder aus anderen Entlebucher Gemeinden bei ihnen in der Kita sind, wollte die Geschäftsleitung nicht Stellung nehmen. So blieb dann auch die Frage, ob man jetzt fürchte, wegen der Escholzmatter Kita Familien als Kunden zu verlieren, unbeantwortet. Mit Sicherheit verbreitet ist die Betreuung durch Tagesfamilien. Ruth Furrer von der Tagesplatzvermittlung Region Entlebuch bestätigt, dass die Eltern von durchschnittlich 30 bis 40 Kindern dieses Angebot nutzen. So funktioniert's: Aktuell gibt es 16 Betreuungspersonen, die bis zu fünf Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum Ende der Schulzeit betreuen. Die meisten Anfragen stammen von Familien aus den Gemeinden Entlebuch, Hasle, Schüpfheim und Escholzmatt. Obwohl aktuell alle Kinder untergebracht werden können, ist die Tagesplatzvermittlung Region Entlebuch auf der Suche nach weiteren Betreuungspersonen – vor allem in Hasle und Entlebuch. «Bei einer Tagesfamilie muss alles stimmen. Die Wochentage, die Zeiten und natürlich auch der Ort», erklärt Furrer. Sie hat zwar schon von einigen Personen gehört, dass sie im Herbst abspringen und ihre Kinder in die Kita bringen wollen, als unmittelbare Konkurrenz sieht Furrer die Kindertagesstätte in Escholzmatt jedoch nicht: «Die Vor- und Nachteile sind so unterschiedlich, es ist eher eine gute Ergänzung zu unserem Angebot. Ich bin mir sicher, dass wir da gut aneinander vorbeikommen werden.»

Gemeinde Escholzmatt unterstützt Projekt

Dass das Angebot erwünscht ist, zeigt sich schon jetzt – rund zwei Monate vor der Eröffnung. «Es sind bereits einige Kids in der Kita angemeldet. Das ist grossartig und freut uns riesig», verkündet Haindl. Und auch Seiler schwärmt von den positiven Rückmeldungen, die sie erhalten hat:

«Die Leute finden das super; sagen, es sei wichtig und in der heutigen Zeit notwendig, dass dieses Betreuungsmodell auch in der ländlichen Gegend Fuss fasse.»

Geschäftsleute grosser Entlebucher Firmen hätten sich ebenfalls mit positivem Feedback bei Seiler gemeldet – schliesslich mache es viele Arbeitsplätze auch attraktiver, wenn es in der Region eine Kita habe. Apropos Arbeitsplätze: Langfristig sollen im Kita-Unternehmen inklusive Praktikanten und Lernende bis zu sieben Stellen geschaffen werden. Vorerst arbeiten laut Haindl aber nur zwei bis drei Betreuende in der Tagesstätte.

Betreuungsgutscheine sind schon in Planung

Die Idee der Kinderkrippe kommt bei der Gemeinde Escholzmatt ebenfalls gut an. «Das ist ein Thema, das uns schon länger beschäftigt hat und intensiv diskutiert wurde», sagt Gemeindepräsident Fritz Lötscher. So seien Betreuungsgutscheine bereits in Planung, darüber abgestimmt wird dann an der nächsten Gemeindeversammlung Ende November. Ohne Beteiligung der Gemeinde kostet eine Ganztagsbetreuung für Kinder über 18 Monate 104 und für Kleinere 120 Franken. Doch nicht nur die Familien, sondern auch die Macher des Projekts will die Gemeinde unterstützen: mittels einer Startfinanzierung für die ersten zwei Jahre. Wie hoch diese Summe ist, wollen weder Lötscher noch Haindl sagen.

Fabian Haindl von der Small Foot AG. PD

Nur so viel verrät der Kita-Chef: In die Infrastrukturen und den Betriebsaufbau investiert die Small Foot AG einen sechsstelligen Betrag. Im Hinblick darauf, dass vermutlich auch die umliegenden Gemeinden das Betreuungsangebot nutzen werden, sagt der Geschäftsführer: «Hier erwarte ich, dass auch die übrigen Gemeinden im Entlebuch bereit sind, in ihre Standortattraktivität zu investieren – neben Unternehmen, welche sich als familienfreundliche Arbeitgeber positionieren können. Das würde mich freuen.»

Die ersten zwei Jahre rentiert eine Kita nicht

Zuerst aber muss die Kita in Escholzmatt überhaupt errichtet werden. Die Baubewilligung dafür ist noch ausstehend, die Auflagefrist dauert bis Ende Juli. Ebenfalls noch in Abklärung: die Betriebsbewilligung. «Der Gemeinderat schaut dem Projekt positiv entgegen. Den beiden Bewilligungen steht eigentlich nichts im Wege», versichert Gemeindepräsident Lötscher. So starten die ersten kleineren Bauarbeiten laut Haindl denn auch schon in den nächsten zwei Wochen. Dann soll es fix gehen – und bis Ende August aus einer Familienwohnung im Otto-Studer-Haus im Dorfkern eine Kindertagesstätte gemacht werden. So müssen etwa die Küche und die sanitären Anlagen ausgebaut werden.

Hinzu kommen Schlafräume für bis zu 20 Kinder im Alter von drei Monaten bis zum Eintritt in die Volksschule. Tatsächlich gebraucht werden zu Beginn jedoch nur fünf bis acht Plätze, schätzt der Haindl. «Für das Gebiet und unter dem Aspekt der Coronakrise ein sehr guter Start.» Er ist überzeugt, dass nach rund vier Jahren etwa 15 Plätze belegt sein werden. Und gibt gleichzeitig zu:

«Die ersten paar Jahre lohnt sich eine Kita überhaupt nicht, sondern ist viel mehr investitionsintensiv. Frühestens 2022 werden wir erstmals schwarze Zahlen schreiben.»