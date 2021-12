Hotel Port in Entlebuch: Neue Pächterin und grosse Pläne

Entlebuch Neue Pächterin, grosse Pläne: «Das ‹Port› soll wieder ein Alleinstellungsmerkmal haben» Neues Restaurant, grössere Zimmer, ein Pub und ein kleiner Kletterpark: Der Umbau des Restaurants und Hotels in Entlebuch hat begonnen. Als Gastgeberin haben Besitzer Adrian Müller und Martin Stalder ihre Wunschkandidatin gefunden. Niels Jost Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Lautes Rattern ist im Hotel Port zu hören. Ein Handwerker spitzt die letzten Platten von den Küchenwänden. Seit fast drei Monaten laufen die Bauarbeiten im 1902 erbauten Gebäude mitten in Entlebuch. Das Interieur im Erdgeschoss ist rausgeräumt, die meisten Wände und Decken in den Rohbau zurückversetzt worden. Rau und rustikal kommen die grossen Räume daher. Und doch lässt sich erahnen, welch Potenzial in ihnen steckt.