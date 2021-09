In Entlebuch öffnet eine neue Gemeinschaftspraxis

Entlebuch Neues Gesundheitszentrum stellt die Versorgung sicher – fast 400 Genossenschafter beteiligen sich In Entlebuch gibt es ab sofort eine neue Gesundheitspraxis. Eine Genossenschaft hat dafür die Rahmenbedingungen geschaffen. Mit von der Partie ist auch der ehemalige Hausarzt. Salome Erni 10.09.2021, 05.00 Uhr

Dass es in ländlichen Regionen immer schwieriger wird, Hausärzte zu finden, ist längst bekannt. Abhilfe können hier Gemeinschaftspraxen schaffen: weniger Investitionen, frei wählbares Pensum, aufgeteilte Administration und gegenseitige Unterstützung. Auch in Entlebuch wurde Anfang September ein neues Gesundheitszentrum eröffnet. Am Samstag findet ein Tag der offenen Tür für die Bevölkerung statt.