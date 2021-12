Kraftwerk Waldemme erhält Baukredit für ökologischen Strom

Entlebuch Ökologischer Strom ab 2023: Kraftwerk Waldemme erhält Baukredit Im Frühjahr 2022 beginnen die Bauarbeiten für das Kraftwerk Waldemme in Flühli. Am Donnerstag hat der Verwaltungsrat der CKW den Baukredit bewilligt. 02.12.2021, 16.47 Uhr

So könnte die Kraftwerkszentrale unterhalb der Chrutacherbrücke in Flühli aussehen. Ab hier fliesst das entnommene Wasser zurück in die Waldemme und durch die Lammschlucht. Visualisierung: PD

Am Donnerstag wurde vom Verwaltungsrat der CKW grünes Licht für den Baukredit für das grösste Wasserkraftprojekt des Kantons Luzern gegeben, wie die CKW in einer Mitteilung schreibt. Mit einer Gesamtinvestition von rund 12,4 Millionen Franken wird so die Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele des Kantons unterstützt. Weiter wird mit diesem Projekt ein stark verbauter Abschnitt der Waldemme wieder fischgängig gemacht. Das sei ein gutes Beispiel für eine Win-Win-Situation zwischen Stromproduktion und Ökologie, so Martin Schwab, CEO der CKW: