Entlebuch Sozialvorsteher Joe Herzog tritt nach 17 Jahren zurück Seit 2004 amtet Joe Herzog als Sozialvorsteher im Entlebucher Gemeinderat. Nun tritt er per Ende August 2022 zurück. 07.10.2021, 17.00 Uhr

«Nach reiflicher Überlegung hat sich Joe Herzog entschieden, als Sozialvorsteher zu demissionieren», schreibt die Gemeinde Entlebuch in einer Mitteilung. Er trete mitten in der Legislaturperiode per Ende August 2022 zurück. Mit seiner frühzeitigen Rücktrittsankündigung trage er zu einem möglichen gestaffelten Wechsel innerhalb des Gemeinderats bei. Die Ersatzwahl findet voraussichtlich am 15. Mai 2022 statt, vorbehältlich einer stillen Wahl.