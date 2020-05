Interview Epidemiologe im Hilfseinsatz: Damiano Urbinello unterstützt das Luzerner Gesundheits- und Sozialdepartement Damiano Urbinello (35) ist Epidemiologe und arbeitet beim Pharmaunternehmen Merck Sharp & Dohme– kurz MSD – in Luzern. Nach seinem Studium war er beim Bundesamt für Gesundheit in der Abteilung für übertragbare Krankheiten tätig. Evelyne Fischer 05.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Das Know-how dieses Freiwilligen ist derzeit gefragt: Damiano Urbinello (35) ist Epidemiologe und beim Pharmaunternehmen Merck Sharp & Dohme– kurz MSD – tätig. In Luzern, Schachen und Kriens arbeiten rund 1000 Personen, die sich für den Zugang und die Versorgung mit medizinischen Therapien einsetzen. Bis zu 40 Stunden pro Jahr können sie sich an ehrenamtlichen Aktivitäten beteiligen. Urbinello unterstützt im Rahmen dieser Freiwilligenpolitik derzeit das Gesundheits- und Sozialdepartement.

Damiano Urbinello. Bild: PD

Bundesrat Alain Berset steht Daniel Koch zur Seite. Damiano Urbinello, sind Sie sein Luzerner Pendant?

(lacht) Ich war zwar nach meinem Studium beim Bundesamt für Gesundheit in der Abteilung für übertragbare Krankheiten tätig. Jetzt agiere ich aber lediglich als Freiwilliger und unterstütze die Dienststelle Gesundheit und Sport. Etwa in der Organisation des Coronatest-Drive-in auf der Allmend oder in Form von Pikettdienst für Anfragen oder Meldungen von Ärztinnen und Ärzten. Die Dienststelle verfügt selber über hoch qualifizierte Expertinnen und Experten, die den Regierungsrat beraten.

Sie verantworten bei MSD die Gesundheitspolitik. Wie nehmen Sie den Wechsel in die Verwaltung wahr?

Die Dienststelle ist von hoher Dynamik geprägt, mit unermüdlichem Einsatz aller Beteiligten. Viele Entscheidungen müssen schnell getroffen, Bundesvorgaben rasch umgesetzt werden. Beispielsweise die Wiederaufnahme des Contact Tracing.

Haben Sie die Dimensionen von Corona kommen sehen?

Als ich vom Ausbruch in Wuhan hörte, rechnete ich mit einem ähnlichen Ausmass der Krise wie damals bei der Schweinegrippe. Ich hätte es zu Beginn nie für möglich gehalten, dass wir als Land in eine ausserordentliche Lage zusteuern würden.

Wie stark wird sich unser Alltag in den nächsten Monaten normalisieren?

Mit den schrittweisen Lockerungen werden wir, zumindest annähernd, in Richtung Normalität geführt. Aber das Virus wird nicht einfach verschwinden. Bis ein Impfstoff existiert, muss sich die Bevölkerung weiterhin so gut an die Hygiene- und Abstandsregeln halten.