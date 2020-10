Bildstrecke Er hat sich Carl Spitteler zur Lebensaufgabe gemacht Der Luzerner Journalist Fritz Schaub beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem einzigen Literaturnobelpreisträger, den die Schweiz je hatte. Er beschreibt ihn als Weltbürger mit Witz und blitzender Ironie. Hugo Bischof 02.10.2020, 11.33 Uhr

Fritz Schaub in seiner Wohnung in Luzern. Carl Spittelers Versepos «Olympischer Frühling» (auf dem Bild rechts) ist für ihn ein Vorläufer von J. R. R. Tolkiens später erschienenem «Herr der Ringe».

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 23. September 2020)

Die Begeisterung des Luzerner Journalisten Fritz Schaub für den Schriftsteller Carl Spitteler begann – im Biologieunterricht. «Als junger Absolvent des Gymnasiums in der damaligen Kantonsschule am Hirschengraben in Luzern wurde ich zusammen mit der ganzen Klasse vom Naturkunde-Lehrer ins Botanisieren eingeführt», erinnert sich der heute 84-Jährige. «Zur Anschauung vor Ort führte er uns zu einer Villa mit einem grossen Garten voll teils exotischer Pflanzen und Bäume an der Gesegnetmattstrasse in Luzern.»

Es war, wie der junge Gymnasiast danach erfuhr, das ehemalige Wohnhaus des einzigen Literaturnobelpreisträgers, den die Schweiz je hervorbrachte, Carl Spitteler (1845–1924).

Carl Spitteler in seinem Garten an der Gesegnetmattstrasse in Luzern.

«Spitteler war ein Pflanzenfreund und Mensch des Südens», erzählt Schaub:

«In unzähligen Fahrten in den Süden holte er Zypressen, Kamelien und Azaleen im Tessin und in Oberitalien und pflanzte sie in seinem Garten, um zu schauen, ob sie den Winter überstehen würden.»

Was nicht immer der Fall gewesen sei. «Seine Aufsätze haben einen wissenschaftlichen Charakter und fanden bei Hochschulen Anerkennung.» Sein eigentliches Ziel aber sei es gewesen, von seinem Wohnhaus aus «den Titlis durch Lorbeer und Zypressen zu betrachten».

Von seinem Haus aus hatte Spitteler eine grossartige Aussicht in die Berge und auf den See. Von seiner Wohnung aus sah er die vier Alpen Rigi, Bürgenstock, Stanserhorn und Pilatus, er nannte sie «vier guten Alpen», wobei er die Rigi am liebsten hatte. Bild: Nachlass Carl Spitteler, Schweizerisches Literaturarchiv, Bern

«Ich hörte zwar Kollegen manch Rühmenswertes über Spitteler sagen», sagt Schaub,« aber seine literarischen Werke richtig kennen gelernt habe ich während des Germanistikstudiums durch die Vortragsreihe ‹Schweizer Erzähler des 20.Jahrhunderts› von Emil Staiger.» Die Beschäftigung mit Spitteler wurde danach zu so etwas wie seiner Lebensaufgabe. Schaub hat diverse Aufsätze und Bücher über den Schriftsteller geschrieben und ist seit dem letzten Jahr Ehrenpräsident der Carl Spitteler-Stiftung Luzern die er mitbegründete und die heuer mit diversen Veranstaltungen der Verleihung des Literaturnobelpreises an Spitteler vor 100 Jahren gedachte. Schaub betont:

«Spitteler war ein Universalgenie, ein unglaublich vielseitig talentierter und interessierter Mensch, ein Mann des 19. Jahrhunderts, aber aufgeschlossen für Modernes.»

Unter anderem schrieb Spitteler einen Essay über das Wesen des Schmetterlings und Gedichte über Schmetterlinge. Die Stiftung hat diese Schmetterlingsgedichte jetzt neu aufgelegt, wunderschön illustriert.

Was viele nicht wissen: Spitteler war auch der erste ernstzunehmende Musikkritiker in Luzern. Schaub: «Er rezensierte als kaum 20-Jähriger (!) sehr kritisch eine Aufführung des Oratoriums ‹Die letzten Dinge› von Louis Spohr, was in Luzern einen Skandal auslöste.» Später habe er in verschiedensten Zeitungen Opernaufführungen besprochen sowie Konzerte von Beethoven bis Schubert rezensiert. Schaub: «Spitteler hat auch Klavier gespielt und schwankte lange, ob er Maler, Musiker und Komponist oder Dichter werden wolle. Das hat ebenfalls mein Interesse an ihm geweckt, umso mehr, als ich selbst seit rund 60 Jahren als Musikrezensent tätig bin.»

Viele Klischees

Spitteler wurde in Liestal geboren, lebte bis zu seinem Tod 1920 aber 32 Jahre in Luzern und hat hier die meisten grossen Werke geschrieben. «Er war bodenständig verankert, aber auch ein Weltbürger, hat acht Jahre in Russland verbracht», sagt Schaub. Trotz seines Nobelpreises ist Spitteler in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hierzulande etwas in Vergessenheit geraten. «Das spricht gegen die Schweiz», meint Schaub. Noch immer existierten viele Klischees über Spitteler, etwa, dass er auch privat Hochdeutsch sprach (seine Frau war Holländerin). «Das ist nachweislich nicht wahr, bei seinen Besuchen am Wochenmarkt in Luzern hat er sich mit dem Marktleuten sehr wohl in Mundart unterhalten.»

Carl Spitteler am Luzerner Wochenmarkt unter der Egg.

Fritz Schaub ist überzeugt, dass Spitteler auch als Dichter wieder stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken wird:

«‹Imago› ist einer der ersten Ich-Romane und somit ein Vorläufer von Max Frischs ‹Stiller›. Die innere Welt, das Bewusstsein, wird darin auf eindrückliche Weise mit äusseren Bildern dargestellt.»

Das Versepos «Olympischer Frühling» ist für Schaub der «Mount Everest», er nehme die spätere Fantasy im Stile von «Der Herr der Ringe» vorweg. Man dürfe von einer eigentlichen Wiederentdeckung sprechen, vor allem dank der Marathon-Lesung durch Walter Sigi Arnold auf der Wiese des Carl Spitteler-Quais, die grossen Anklang fand.

Vielfach werde der Witz, die blitzende Ironie bei Spitteler übersehen, gerade auch beim «Olympischen Frühling», erst recht bei den stilistisch geschliffenen «Lachenden Wahrheiten», sagt Schaub: «‹Die jodelnden Schildwachen›, einst eine sehr populäre Ballade, wurde als patriotisches Gedicht betrachtet, dabei ist es sehr fröhlich gemeint und ironisch.» Erfreulich ist für Schaub, dass die Stiftung im renovierten Am-Rhyn-Haus in der Luzerner Altstadt wieder einen Raum erhielt, wo sie ihre Dokumente präsentieren kann: «Der Einsatz für eine engagierte und kritische Rezeption von Person und Werk Spittelers wird weitergehen.»

Der Luzerner Ehrenbürger Carl Spitteler am Markt mit Griti Sachs im Jahr 1922. (Bild: Nachlass Carl Spitteler, Schweizerisches Literaturarchiv, Bern) Der Carl-Spitteler-Quai wurde 1940 mit der Skulptur «Die Liegende» aufgewertet. Links im Bild der Künstler Roland Duss. (Bild: Otto Pfeifer, 1940/2a/Kunstgegenstände) Der 74-jährige Spitteler mit Freunden und dem Komponisten Eugen d’Albert (Mitte) im Strandbad Weggis 1919. (Bild: Nachlass Carl Spitteler, Schweizerisches Literaturarchiv, Bern) Carl Spitteler ging regelmässig ins Kino Apollo in der Hertensteinstrasse (heute Schuhhaus Tschümperlin). (Bild: Nachlass Carl Spitteler, Schweizerisches Literaturarchiv, Bern) Carl Spitteler am Luzerner Wochenmarkt. (Bild: Nachlass Carl Spitteler, Schweizerisches Literaturarchiv, Bern) Carl Spitteler beim Einkaufen am Luzerner Wochenmarkt im Jahr 1922, im Hintergrund die Jesuitenkirche. (Bild: Nachlass Carl Spitteler, Schweizerisches Literaturarchiv, Bern) Blick aus dem Carl-Spitteler-Haus in Luzern mit Blick auf Vierwaldstättersee und Pilatus. (Bild: Nachlass Carl Spitteler, Schweizerisches Literaturarchiv, Bern) Carl Spitteler mit Griti Sachs im Jahr 1922. (Bild: Nachlass Carl Spitteler, Schweizerisches Literaturarchiv, Bern) Carl Spitteler (rechts) liest «La Journale de Genève» bei Victor Gross, Arzt in La Neuveville im Jahr 1914. (Bild: Nachlass Carl Spitteler, Schweizerisches Literaturarchiv, Bern) Der 20-jährige Carl Spitteler mit seiner Mutter. (Bild: Nachlass Carl Spitteler, Schweizerisches Literaturarchiv, Bern) Porträt von Carl Spitteler aus dem Jahr 1865. (Bild: Nachlass Carl Spitteler, Schweizerisches Literaturarchiv, Bern) Carl Spitteler als 48-Jähriger in einer Aufnahme mit Tochter Anna (links) und deren Freundin. (Bild: Nachlass Carl Spitteler, Schweizerisches Literaturarchiv, Bern) Spaziergang an der Alster: Carl Spitteler im Jahr 1908 mit Tochter Anna in Hamburg. (Bild: Nachlass Carl Spitteler, Schweizerisches Literaturarchiv, Bern) Carl Spitteler im Jahr 1908 mit Tochter Anna in Hamburg. (Bild: Nachlass Carl Spitteler, Schweizerisches Literaturarchiv, Bern) Undatierte Aufnahme von Carl Spitteler auf einem Ausflugsschiff. (Bild: Keystone / Str) Porträt von Carl Spitteler mit 71 Jahren. (Bild: Nachlass Carl Spitteler, Schweizerisches Literaturarchiv, Bern) 29. Dezember 2014: Carl Spitteler stirbt in Luzern. Die Kutsche ist mit Kränzen u.a. vom Bundesrat, der Regierung des Kantons Basel-Landschaft und mehreren grossen Zeitungen geschmückt. (Bild: Nachlass Carl Spitteler, Schweizerisches Literaturarchiv, Bern) Das alte Krematorium: Offiziell 1925 eröffnet, wurde Carl Spitteler schon am 31. Dezember 1924 hier kremiert – als erste Person in Luzern überhaupt. (Bild: Pius Amrein, 15. April 2019) Das frühere Restaurant Schützengarten an der Bruchstrasse: In diesem Haus wohnte Carl Spitteler. Inzwischen ist das Gebäude abgerissen. (Bild Eveline Beerkircher, 8. Januar 2015) Die Gedenktafel erinnert an Carl Spitteler (1845-1924). (Bild: Boris Bürgisser, Luzern, 15. März 2019)

