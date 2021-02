Anderes Interview Er hat schon im Parlamentshaus von Peking für Politiker gekocht und isst gern Fondue Der Chinese Jinggang Guo (56) kam vor 30 Jahren als Koch in die Schweiz. In der Coronakrise kämpft er um sein «Bing Haus» in der Stadt Luzern. Aufgeben kommt für ihn nicht in Frage. Interview: Turi Bucher 08.02.2021, 05.00 Uhr

Kocht seit rund 30 Jahren in Luzern: Jinggang Guo aus Peking. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 14. Januar 2021)

Es sieht eigentlich richtig gemütlich aus im China-Restaurant Bing Haus an der Luzerner Löwenstrasse. Gemütlich oder eben «shushì», wie es in der Mandarinsprache heisst. Nur: Die schmucken Stühle sind alle beiseitegeschoben und aufeinandergestapelt, die Tische sind leer. Während des rund 40-minütigen Interviews um die Mittagszeit kommen gerade mal ein älterer Herr, eine junge Frau und zwei junge Burschen durch die Tür, um ihr chinesisches Mittagessen via Take-away zu bestellen und mitzunehmen. Die drei jüngeren Besucher nehmen jeweils ein Studentenmenu für acht Franken mit.

Rund ein Jahr Coronapandemie inklusive zwei Lockdowns – haben Sie je daran gedacht, aufzugeben?

Jinggang Guo: Nein, aufgeben ist kein Thema. Ich habe mein Restaurant vor 17 Jahren eröffnet und bin der Meinung, dass man in dieser Krise Geduld zeigen muss. Klar, natürlich erhoffe ich mir mehr Unterstützung durch die Stadt. So, wie uns bei der ersten Schliessung geholfen wurde. Aber aufgeben? Ich gebe nicht auf.

Wie kann das Bing House in dieser Krise überleben?

Es ist eine harte Zeit. Ich arbeite jetzt allein mit meiner Frau Mei. Das bedeutet Kurzarbeit, aber eigentlich ohne Lohn. Nach dem Ausbleiben der Touristen und dem ersten Lockdown mussten wir drei Angestellte mit insgesamt 150 Stellenprozent entlassen. Sie haben Verständnis gezeigt und hoffen wie ich, dass wieder bessere Zeiten kommen.

Wie viel Geld verlieren Sie?

Wir machen momentan zwischen 30 und 40 Prozent des normalen Umsatzes. Für den Take-away öffne ich das Bing Haus um die Mittagszeit und abends. Die monatliche Miete des Lokals kostet normal 1600 Franken. Ich bin sehr froh, dass uns der Besitzer entgegenkommt. Seit Dezember muss ich nur die Hälfte zahlen. Ich hoffe sehr, dass bald der Alltag zurückkehrt. In China beginnt am 12. Februar das Jahr des Ochsen. Das Tierkreiszeichen des Ochsen wird in China mit den Tugenden Geduld und Ausdauer in Verbindung gebracht.

Haben Sie im letzten Jahr Anfeindungen erlebt, weil das Coronavirus von China aus durch die Welt zog?

Eine einzige Episode. Als ich auf dem Heimweg allein an der Bushaltestelle wartete, kam plötzlich ein Mann hinzu und machte Bemerkungen. Ich bin ruhig geblieben.

Wie und wo sind Sie in China aufgewachsen?

Mitten in Peking, in einem katholischen Quartier mit einer eigenen Kirche. Als meine Mutter, die jetzt 85-jährig ist, mich 1964 zur Welt brachte, standen ihr sogar Nonnen helfend zur Seite. Nach der üblichen Schulzeit habe ich die Berufsschule besucht, um Koch zu werden. Bevor ich in die Schweiz kam, habe ich in einem berühmten Pekingente-Restaurant in Peking gearbeitet. Ausserdem arbeitete ich als Koch im Parlamentshaus von Peking und habe bei Konferenzen für die hohen Politiker gekocht.

Und wann und warum sind Sie schliesslich in die Schweiz gekommen?

Das Li Tai Pe in der Stadt Luzern war das erste chinesische Restaurant in der Deutschschweiz. Durch einen Bekannten liess mich der Besitzer des Li Tai Pe einfliegen. Er organisierte alles für mich: Einladung, Bewilligung, Flugticket. So war ich von 1990 bis 1999 Koch im Li Tai Pe. 1994 heiratete ich meine Frau, die in Peking Lehrerin war.

Und dann haben Sie Ihr eigenes China-Restaurant, das Bing Haus, eröffnet.

Moment, nicht so schnell. Für das Li Tai Pe wurde ich dann, nun…zu teuer – einen neuen Koch aus China zu holen, kam günstiger. Als unsere Tochter Michaela, die nun die Kunsthochschule besucht, 1999 zur Welt kam, trat ich in Luzern eine Stelle als «Chef de Cuisine» im Luzerner Gefängnishotel beim Löwengraben an. Erst 2003, im Jahr meiner Einbürgerung, wurde ich selbstständig. Ich darf sagen: Ich war nie arbeitslos.

Wieso heisst Ihr Restaurant Bing Haus?

Bing ist die Bezeichnung für ein Fladenbrot, das aus Nordchina stammt.

Welches chinesische Essen kochen Sie am liebsten?

Mongolisches Lamm, im Ofen grilliert und gut gewürzt. Es ist sozusagen meine eigene Erfindung. Dazu serviere ich im Restaurant das Bing-Fladenbrot.

Und welches Schweizer Gericht essen Sie gern?

Käsefondue. Gerade vor einigen Tagen habe ich es zu Hause mit der Familie gegessen.

Welches chinesische Essen mögen Sie hingegen nicht?

Dou Zhi ist ein Sojamilchgetränk und das wohl bekannteste Frühstück in Peking. Es hat einen sauren Geschmack und einen vergärten Geruch. Es gibt Leute, die Dou Zhi lieben. Ich gehöre definitiv nicht dazu.

Und auf welches Schweizer Essen können Sie gern verzichten?

Pastetli. Und Kartoffelstock.

Welches ist der grösste Unterschied zwischen der chinesischen und der Schweizer Küche?

Der grosse Unterschied ist wohl, dass in der Schweizer Küche oft mit Milchprodukten gekocht wird. Davon kommt beim chinesischen Koch kein Tropfen in den Topf oder in die Pfanne. Der Chinese kocht mit Sojasauce. Die drei wichtigsten, frischen Gewürze der chinesischen Küche heissen: Lauch, Ingwer, Knoblauch.

Jetzt nehmen wir zum Schluss noch ganz spontan zwei Glückskekse und schauen, was uns die Zukunft bringt. Auf meinem Zettel steht: «Neue Besen kehren gut, aber die alten fegen die Ecken rein.» Und was prophezeit Ihr Glückskeks?

Das klingt gut: «Sie werden etwas Geld und ein kleines Stück Land erben.»

Tja, ehrlich gesagt, ich hätte auch lieber Ihren Glückskeks gehabt.