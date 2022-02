Auch Firmen ohne direkten Kontakt zur Russland leiden

Erdgaspreise Warum auch Firmen leiden, die keine direkten Beziehungen zu Russland pflegen Die Energiewende ist noch nicht geschafft. Im Kanton Luzern sind viele Firmen von Erdgas abhängig. Das stammt auch aus Russland – und wird nun teurer. Alexander von Däniken 28.02.2022, 17.54 Uhr

Die Grosshandelspreise für Erdgas sind in Europa derzeit viermal höher als vor einem Jahr. Michael Sohn/AP

Der Ukraine-Krieg trifft die Wirtschaft in unserer Region: Industriekonzerne wie Dätwyler schlossen in der Ukraine bereits ihre Werke und die Exporte in die Ukraine und nach Russland sind eingeschränkt. Wer aber denkt, dass wegen Krieges nur jene Firmen leiden, welche direkte Beziehungen zu Russland pflegen, irrt sich. Ebenso relevant sind Verfügbarkeit und Preis von Erdgas, sagt René Baggenstos, geschäftsleitender Partner von Enerprice. Die Treuhandfirma mit Sitz in Root berät Geschäftskunden bei der Energiebeschaffung. «Russland hat bereits im letzten Herbst für tiefe Gasspeicher gesorgt – auch in der Ukraine, wo normalerweise Speicherkapazitäten vom zehnfachen Jahresverbrauch der Schweiz liegen», sagt Baggenstos.

Das habe für höhere Preise gesorgt. Immerhin gab es einen warmen Winter, entsprechend war der Bedarf auch nicht so hoch. Aber: «Der Gaspreis für Endkonsumenten in der Schweiz ist bereits rund doppelt so hoch wie letztes Jahr und die Grosshandelspreise in Europa sind heute viermal höher als im Februar 2021. Und weil zunehmend mittels Gaskraftwerken auch Strom hergestellt wird, dürfte auch der Strompreis weiter steigen.»

Noch keine Auswirkungen auf Privatkunden

Im Strombereich hat der höhere Gaspreis für Privatpersonen gemäss dem Experten vorerst keine Folgen. Ihre Energieversorger liefern Strom zu Tarifen, die am vergangenen 1. August publiziert worden sind – und noch tief waren. Für kommenden 1. August dürften aber die Tarife stark steigen – vor allem bei Energieversorgern ohne eigene Produktion. Grössere Unternehmen können ihre Versorgung hingegen frei wählen.

Wenn das nicht vorausschauend auf drei Jahre geschehe, wie es Baggenstos und sein Team raten, werden sich die höheren Kosten rasch auswirken. «Das werden einige Unternehmen in Form von Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben.» Ob Putin den Gashahn künftig ganz abstellt, ist laut Baggenstos ungewiss. Zumindest im Moment mache es den Anschein, dass Russland auf Einnahmen aus den Gas-Verkäufen angewiesen sei, weil ein Ende des Krieges noch nicht in Sicht ist. Erdgas ist trotz eingeläuteter Energiewende noch verbreitet im Einsatz, vor allem im Heizungsbereich. EWL (Energie, Wasser, Luzern) belieferte zum Beispiel 2020 ihre Kundinnen und Kunden bei der Wärmeenergie zu 18,2 Prozent mit Erdgas. Davon stammten 47 Prozent aus Russland.